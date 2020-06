Batna : Des chercheurs développent un procédé de réutilisation des bavettes

Des chercheurs de l’université Batna-2 ont développé en laboratoire un procédé de réutilisation des bavettes ordinaires et médicales de type FFP2, a indiqué, lundi, l’ingénieur en hygiène et sécurité industrielles, Mahfoud Nehal, à l’origine de l’idée.

Dans une conférence de presse animée au siège du rectorat de l’université, le même universitaire a relevé que l’initiative satisfait aux normes de fabrication des masques de protection en coton 100%, requises par l’Association française de normalisation AFNOR, et permet une réutilisation après un lavage pendant 30 minutes à une température 60 degrés dans un lave-linge ordinaire. Il a également indiqué que «des analyses physiques et microbiologiques ont montré que les bavettes FFP2 pouvaient être réutilisées jusqu’à quatre reprises après leur désinfection pendant 20 minutes à 121 degrés dans des autoclaves».

Les tests, a-t-il ajouté, ont montré que les bavettes grand public en coton pur pouvaient être réutilisées jusqu’à 20 fois après le procédé de lavage après le changement du filtre qui y est placé et y est une simple lingette de dépoussiérage sans alcool disponible sur le marché.