Syndicat national des praticiens de la santé publique : Fournir davantage de moyens de protection aux personnels

Le syndicat national des praticiens de la santé publique appelle le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à fournir davantage des moyens de travail et de protection aux hôpitaux suite à la hausse des cas d’infection à la Covid-19, en citant les équipements de dépistage du virus.

Le SNPSP estime que les sit-in de protestation, tenus récemment par les médecins dans de nombreux hôpitaux, avaient pour objectif d’exiger les moyens de protection nécessaires.

Contacté, le président du syndicat, Liès Merabet, explique que les médecins exercent dans des conditions difficiles et fournissent de gros efforts pour lutter contre la pandémie, regrettant la non-application stricte des mesures préventives, à l’origine, selon lui, de l’augmentation du nombre de cas. «Cette hausse a eu un grand impact psychologique sur les médecins, en plus de la grande fatigue. Certains d'entre eux n'ont pas rencontré leur famille et leurs enfants depuis plus de trois mois. Ils ont besoin de repos. Le travail continu est très stressant», regrette-t-il. À propos de l'augmentation des cas infectés, le Dr Merabet l'interprète comme une deuxième vague de la pandémie.

«À la fin de Ramadhan, nous avons enregistré une baisse du nombre de cas dans les hôpitaux. Mais nous avons dit à cette époque que cela ne suffisait pas et que nous devons rester mobilisés et effectuer une évaluation scientifique et médicale objective», relève-t-il.

Il estime que la responsabilité est partagée, à propos de la hausse des cas d’infection, ces derniers jours. «Une partie de la responsabilité incombe au citoyen, dont le comportement par rapport au respect strict des mesures de prévention a été négatif», dit-il. Le président du syndicat considère que l'autre problème réside dans l'absence d'hygiène dans divers endroits, ce qui est, selon lui, une responsabilité partagée entre les citoyens et les autorités publiques.

Salima Ettouahria