hydroxychloroquine : 180.000 boîtes bientôt disponibles

Au moins 180.000 boîtes de médicaments à base d’hydroxychloroquine seront disponibles, «bientôt», au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), en vue de renforcer la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé, hier à Bouira, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad.

Au cours de sa visite à Bouira, où il s’est rendu à l’usine «CPCM Pharma» de Lakhdaria, M. Benbahmad a expliqué que cette unité algérienne contribuait avec force dans les efforts de lutte contre la Covid-19, par le recours au protocole de traitement validé par le comité scientifique, chargé du suivi de la pandémie en Algérie.

«L'usine CPCM Pharma a déjà produit et livré 130.000 boîtes de ce médicament à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Elle est en train de produire actuellement une autre quantité de 180.000 qui sera bientôt disponible», a souligné M. Benbahmed, lors d’un point de presse. Selon les détails fournis par le directeur général de l'usine, Abdelhakim Bouzid, cette quantité de 180.000 boîtes sera prête et envoyée à la PCH, dans une durée de 15 jours. L’hôte de Bouira a annoncé aussi que le groupe pharmaceutique SAIDAL allait mettre en production, à partir de lundi prochain, une autre quantité de médicaments à base d’hydroxychloroquine. Dans son point de presse, le ministre délégué a saisi l’occasion pour saluer les efforts diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, en vue de lever toutes les restrictions, pour permettre à l’Algérie d’importer la matière première à partir de l’Inde en cette période difficile. M. Benbahmad a en outre loué les efforts et les progrès réalisés par CPCM Pharma, ainsi que par les autres opérateurs, pour le développement de l’industrie pharmaceutique en Algérie, avant de mettre en exergue l’importance de la mobilisation de cette industrie autour de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. «L'industrie pharmaceutique est au rendez-vous, et nous sommes en train de travailler en vue de la développer davantage», a indiqué le ministre délégué, chargé de l'Industrie pharmaceutique.