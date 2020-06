Traitement : Appel à augmenter la production mondiale de dexaméthasone

L'OMS a appelé lundi à augmenter la production de dexaméthasone, après l'annonce par des chercheurs britanniques que ce puissant stéroïde réduisait significativement la mortalité chez les malades gravement atteints par le Covid-19. «Le prochain défi consiste à augmenter la production et à distribuer rapidement et équitablement la dexaméthasone dans le monde entier, en se concentrant sur les endroits où elle est le plus nécessaire», a déclaré le directeur général de l'O.M.S, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Heureusement, il s'agit d'un médicament peu coûteux et il existe de nombreux fabricants de dexaméthasone dans le monde entier, qui peuvent accélérer la production», a-t-il ajouté. Selon les premiers résultats de l'essai clinique britannique Recovery publiés la semaine dernière, la dexaméthasone réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, alors qu'il n'existe aucun vaccin. Il est déjà utilisé dans de nombreuses indications pour son effet anti-inflammatoire puissant. L'étude britannique a également montré que la mortalité a été réduite d'un cinquième chez des patients moins gravement atteints, à qui on administrait de l'oxygène grâce à un masque, sans les intuber. Le directeur général de l'OMS a souligné que «la dexaméthasone ne doit être utilisé que pour les malades de Covid-19 en état grave ou critique, sous étroite surveillance clinique». Le gouvernement britannique a annoncé que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés.