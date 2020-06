OMS : «La pandémie continue de s’accélérer»

Sur le front du Covid-19, les bonnes nouvelles en provenance d'Europe ne doivent pas faire illusion : au niveau mondial, la pandémie ne recule pas mais «continue de s'accélérer», a prévenu lundi l'Organisation mondiale de la santé. Alors que dans certains pays, l'heure est à un optimisme prudent et au déconfinement, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a profité d'une conférence virtuelle organisée par l'Emirat de Dubaï pour lancer une nouvelle mise en garde. «Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours», a-t-il dit. Cela démontre que la pandémie «continue de s'accélérer». «Nous savons qu'elle est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies», a-t-il ajouté. La semaine dernière, le chef de l'OMS avait qualifié cette nouvelle phase de «dangereuse», estimant que, malgré le besoin de sortir du confinement, le virus continuait «de se propager rapidement» et restait «mortel».