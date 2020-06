Des Syndicats, à propos de la constitution : «Promouvoir le rôle des partenaires sociaux»

La volonté politique demeure le principal garant de la consécration du droit à l’exercice syndical garanti par la Constitution et proposé dans l’avant-projet de révision, attestent de nombreux syndicalistes. Cela ouvrira une nouvelle page avec les partenaires sociaux par l’amorce du dialogue avec le gouvernement et la levée de tous les obstacles qui entravent l'exercice de ce droit.

C’est l’avis du syndicaliste de l'Education nationale, Messaoud Amraoui, qui estime que cette volonté politique doit accompagner les principes fondamentaux et rappelle à cette occasion les pratiques antérieures subies par les travailleurs du secteur en général et les syndicalistes en particulier, en matière de restrictions contraires aux droits garantis par la législation en vigueur.

Il souligne que le quatrième chapitre de la mouture de la Constitution garantit les libertés syndicales et les libertés individuelles auxquelles aspire le citoyen, avec un complément relatif aux mécanismes de protection des libertés et droits consacrés par la loi fondamentale du pays, ainsi que les garanties de leur mise en œuvre. «Le projet de révision constitutionnelle reconnait le droit à l’exercice syndical, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur économique», indique-t-il, citant l'article 72 qui stipule que le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs (...) que les opérateurs du secteur économique peuvent s'organiser au sein des organisations dans le cadre du respect de la loi. «L'article 73 indique de son côté que le droit de grève est reconnu et s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté», ajoutera-t-il.

M. Amraoui qui active au sein de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), regrette que le deuxième paragraphe de l'article 73 puisse empêcher le droit de grève. «C’est la nouveauté contenue dans la mouture de la Constitution en ce qui concerne le droit de grève et peut empêcher l’exercice de ce droit sous n’importe quel prétexte, bien que la Constitution considère la grève comme un droit légitime», souligne-t-il. Pour sa part, le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique précise que la différence que le projet de révision de la Constitution peut faire à cet égard, réside dans l'affirmation de la volonté politique qui doit être, selon lui, affichée à tous les niveaux de responsabilité, du sommet à la base.

M. Lyes Merabet considère que les indicateurs de bonne volonté les plus importants pour la mise en œuvre des droits syndicaux contenus dans la mouture de la Constitution sont les bonnes intentions «On peut citer comme exemple la nécessité d’ouvrir les portes des ministères aux partenaires sociaux en vue d'étudier les problèmes sectoriels et de rechercher ensemble les solutions», rapporte-t-il, soulignant que les travailleurs sont le premier pilier qui fait avancer n’importe quel secteur.

Selon le président du SNPSP, il est essentiel également pour les responsables d’abandonner les vieilles pratiques afin de consacrer les principes fondamentaux des droits syndicaux et redonner aux partenaires sociaux leur plein rôle, loin de toute marginalisation ou exclusion. Le Dr Merabet n’omet pas de relever le rôle des professionnels de la santé face à la crise sanitaire et met en avant leurs sacrifices. «Les autorités publiques leur ont rendu hommage et répondu à une partie de leurs préoccupations», se félicite-t-il, rappelant que les doléances prises en charge représentent juste un échantillon des revendications syndicales soulevées et qui doivent être prises en charge en temps opportun.

Salima Ettouahria