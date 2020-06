Convention de partenariat HCI-EPTV : Promouvoir l’information religieuse

Une convention de partenariat et de coopération a été signée, hier à Alger, entre le Haut conseil islamique (HCI) et l’Etablissement public de Télévision (EPTV), en vue de consacrer le service public en matière d’information religieuse conformément au référent religieux et aux constantes nationales.

Cosignée par le président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah et le directeur général (DG) de l’EPTV, Ahmed Bensebane, cette convention vise à dégager des plages horaires dans le programme de la chaîne Coran TV 5, pour traiter des questions importantes qui concernent la société et réalisent l’intérêt général.

Les deux parties s’engagent, à travers cet accord, à mener des recherches scientifiques communes dans le domaine des sciences et à œuvrer à les archiver et les mettre à la portée de l’opinion publique.

Outre la collaboration dans l’organisation de diverses manifestations scientifiques et médiatiques, les deux parties se proposent de programmer une session de Master class au profit des journalistes de la direction de Coran TV 5, des cadres du HCI et de l’ensemble des journalistes de l’EPTV intéressés par l’information religieuse.

Valable durant 5 années renouvelables, cette convention permettra aux enseignants chercheurs et journalistes d’accéder aux bibliothèques des deux institutions et de participer, par des communications, aux conférences organisées par l’une ou l’autre.

Dans une déclaration à la presse, M. Ghlamallah a affirmé que cette convention traduisait les actions du HCI notamment en faveur de la chaîne Coran TV 5, assurant qu’il contribuera à attirer des sponsors publicitaires pour cette chaîne.