Ouyahia et Sellal auditionnés lors du Procès d’Ali Haddad : « Nous avons exécuté les décisions des conseils des ministres»

Le procès de l’homme d’affaires, Ali Haddad, Pdg de l’ETRHB, s’est poursuivi hier au tribunal de Sidi M’Hamed. L’audience de cette deuxième journée a été marquée par l'audition qui a duré plus de 6 heures, celle des deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Le procès s’est ouvert à 9h12. Ouyahia est arrivé à la salle de l’audience avec les autres accusés en détention.

Le président de l’audience a poursuivi l’audition de l’accusé principal, à savoir Ali Haddad, notamment sur l’achat d’un hôtel à Barcelone à 54 millions d’euros. «J’ai eu des crédits que je devais rembourser sur une période de 18 ans. Je n’ai transféré aucun sou de l’Algérie. J’ai profité de la baisse des prix de l’immobilier en Espagne mais les revenus ont reculé à partir de l’année 2017 à cause des problèmes en Catalogne. Je ne pouvais pas rembourser mon crédit estimé à 12 millions d’euros », précise Haddad. Il a également expliqué qu’il a noué un partenariat avec une entreprise internationale dans le projet de construction de 4 tours de 1.000 chambres au Caroubier. «J’ai proposé à cette société de lui louer l’hôtel de Barcelone à 15 millions par an avec une avance de 2 ans soit 30 millions d’euros pour pouvoir rembourser mon crédit», dit Haddad qio n'a pas décliné le nom de la société étrangère comme demandé par le magistrat. Haddad a dit qu’il n’a pas déclaré cette acquisition par ignorance des lois mais qu'il en a informé les enquêteurs de la Gendarmerie nationale.

Omar Haddad, dit Rebouh, en détention et actionnaire et gestionnaire de plusieurs entreprises est appelé à la barre. Accusé entre autres, de blanchiment d’argent et de financement occulte d’un parti politique, il rejette en bloc toutes les charges.

«Je suis actionnaire de l’ETRHB mais mon travail consiste seulement au suivi des chantiers dans la capitale», mentionne-t-il tout en affirmant qu’il ne se souvient pas du volume de ses actions et qu'il n’a jamais participé à la conclusion de marchés de l’entreprise même s'il a reçu des bénéfices.

Le parquet a relevé l’absence de traçabilité de la comptabilité au niveau de l’ETRH, notamment en ce qui concerne la distribution des dividendes entre actionnaires.

Les autres frères de Haddad, Mohand, Meziane, Sofiane et Amer (qui a 10 registres de commerce en son nom) sont accusés mais non détenus. Ils ont nié les accusations et ont affirmé qu’ils ont donné toutes les prérogatives au Pdg, Ali Haddad et n’ont jamais participé à la passation de marchés. «Je représente mes sœurs après le décès de mon père en 2013», précise Sofiane qui gère plus de 5 sociétés en son nom, ce qui constitue une violation de la loi, selon le représentant du ministère public. En outre, les représentants des personnes morales à savoir les 8 entreprises mises en cause, ont rejeté les charges, notamment celle de blanchiment d’argent.

10h. Le président de l’audience, Abdelaziz Boudiaf, convoque Ahmed Ouyahia à la barre. Il se prononce sur les accusations d’octroi d’indus avantages lors de passation de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires. «99% des accusations consistent en ce délit. Je tiens à préciser la procédure des marchés publics durant les 20 dernières années. L’Etat a tracé un programme sur une période allant de 2005 à 2015. Le volume de l’investissement public était de 36 milliards de DA soit 5.000 marchés publics annuellement dans tous les secteurs. Nous avons dépensé 1.000 milliards de DA en réévaluation à cause des retards de réalisation. Le président de la République a pris des décisions lors des conseils de ministres pour aller au gré à gré. En ma qualité de chef de gouvernement, ma mission est d’appliquer ces décisions car en mettant en œuvre la politique des marchés publics, j’ai appliqué les décisions des conseils des ministres», insiste-t-il.

Ouyahia a également tenu à affirmer qu’il n’a jamais accordé un marché à un opérateur précis. «Il s’agit de décisions des institutions de l’Etat. Nous, en tant que gouvernement, et moi en ma qualité de Premier ministre, nous n’avons jamais dilapidé les deniers publics. Au contraire, nous avons protégé l’argent public. Dans les projets de Tiaret et Relizane, nous avons protégé les deniers publics de la fuite des devises soit 400 millions d’euros, l’équivalent de 20 milliards de DA», se défend l’ancien Premier ministre.

A propos de soupçons de conflits d’intérêt, il rappelle que sa femme ne possède aucune entreprise et ses enfants ont créé les leurs dans le cadre de l’ANSEJ. «J’ai informé qui de droit, soit le président de la République», dit-il.

Interrogé sur le projet de réalisation de la ligne du tramway Alger-Est, confiée à l’ETRHB, avec Meditrail et Alstom comme chefs de file, pour un montant de 3.263 milliards de centimes et qui a connu un retard de 9 ans, Ouyahia s'est prononcé sur la procédure de passation de marché.

«A l’époque, nous avions 18 projets. L’entreprise de métro a acquis une expérience. Cela fait une année que je suis en détention mais c’est cette entreprise qui gère tous les projets du métro», note-t-il.

Il s’est référé tout au long de son audition aux conseils des ministres «qui sont à l’origine des décisions prises», insiste-t-il. A une question sur les projets inachevés, il répond «Le retard dans les projets en Algérie se poursuit toujours.» Il a également assuré qu’une commission nationale était chargée du contrôle des grands projets dont l’enveloppe financière dépassait 10 milliards de DA.

Commentant le rapport de l’IGF, il indique qu’il n’y avait pas de violation de la réglementation. «Nous avons accordé des projets prioritaires et à caractère urgent. Il faut savoir que c’est le gouvernement qui a accordé les marchés de gré à gré, pas Ahmed Ouyahia», précise-il. Il ajoute que «le code des marchés a été amendé quatre fois suite à des décisions du président de la République. Dans le code des marchés, il n’existe aucun article qui fait la différence entre les sociétés publiques, privées ou étrangères car il y va de l’image de l’Algérie à l’étranger», explique-t-il. «Monsieur le président, les investisseurs étrangers ont obtenu plusieurs marchés et aucun secteur n’a réalisé un projet tout seul. L’ère du socialisme est dévolu», a-t-il mentionné.

Ouyahia ajoute : «Je ne fuis pas ma responsabilité mais je ne suis pas ordonnateur, je suis coordonnateur. Je n’ai pas géré le gouvernement par téléphone, je ne suis pas un expert mais les ministres le sont. J’ai travaillé en toute transparence et légalité au service de la République.»

En réponse à une question du juge sur l’annulation d’un projet accordé à une société chinoise, il répond qu'«elle allait transférer 48 millions d’euros». L’ancien Premier ministre déclare à propos des marchés accordés à l’ETRHB : «M. Ali Haddad a conclu un marché avec un grand partenaire chinois pour le projet d’une cimenterie à Djelfa. En tant que gouvernement, notre souci est les 15.000 postes d’emploi créés. J’ai un objectif stratégique celui de lancer le projet et d’assurer des emplois pour les universitaires à Djelfa. Le gouvernement était en course contre la montre pour l’accélération des projets.» Il a indiqué que ce projet était prêt à 90% et que les équipements sont au niveau du port d’Alger.



Les marchés étaient régularisés a posteriori



Ouyahia répète qu’il ne faisait qu'appliquer les décisions des conseils des ministres présidés par Abdelaziz Bouteflika. «Je transmettais chaque jour un rapport au président ou je transmettais un compte rendu suivi d’un entretien téléphonique. Le président a donné une instruction lors d'un conseil des ministres qui consiste en l’octroi des marchés et la régularisation ultérieure».

Il est interrompu par le président de l’audience : «L’instruction du président est une référence ?» Ouyahia répond : «Oui, c’est une décision du président de la République, c’est pourquoi, elle était toujours en vigueur même après mon départ du gouvernement.»

«Nous évaluons une politique dans une période où le pays était à l’aise financièrement. Nous avons appliqué cette instruction pour accélérer les projets et satisfaire les besoins des citoyens», se défend-il.

Sur le projet de la réalisation du stade de Tizi-Ouzou obtenu par l’ETRHB, Ouyahia a révélé que le marché a été fractionné en deux tranches de 13 milliards de DA et de 20 milliards de DA. «C’est une première dans l’histoire de l’Algérie. Le projet a été soumis à la délibération et le ministre des Finances voulait un burnous (une couverture, Ndlr)», dit-il.

«Pourquoi COSIDER, une entreprise publique, a été exclue de ces marchés obtenus par l’ETRHB, un groupe privé ?» l’interroge le représentant du ministère public. «COSIDER a bénéficié d’un nombre record de projets soit 300 dans tous les secteurs avec une enveloppe de 15 milliards de DA mais elle a enregistré des retards dans la réalisation», relève-t-il.

Selon lui, «l’échec de la politique du développement institutionnel en Algérie est qu’on n’a pas pu mettre en place un dispositif de réalisation. Pendant 20 ans, les étrangers ont raflé tous les projets, notamment dans le secteur des Travaux publics où 90% des bâtiments sont construits par eux», déplore-t-il.

Il répond à une question de la défense de l’ancien ministre Amar Ghoul : «L’octroi des marchés de gré à gré est une instruction générale qui concerne tous les secteurs. 1.000 marchés de gré à gré simple ont été accordés à l’époque où j’occupais le poste de Premier ministre. J’atteste que COSIDER et l’ETRHB sont les groupes les plus forts dans le secteur des travaux publics», conclut Ouyahia.



Sellal : «Je ne suis ni le maître d’ouvrage ni le décideur.»



11h 56. C’est l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal qui est appelé à la barre. Il insiste sur l’application des décisions du président de la République et celles adoptées par l’APN. «Je ne suis ni le maître d’ouvrage ni le décideur. Je n’ai pas les prérogatives. Je n’ai pas signé ni de correspondances ni d'instructions», dit-il.

«Lorsque j'étais aux affaires, 20.000 projets d’équipement ont été conclus», révèle-t-il. Il soutient qu’il a occupé son poste dans une période très difficile marquée par la maladie du président de la République qui s’était retiré de la gestion des affaires du pays.

Auditionné sur des pressions supposées sur les membres du conseil d’administration de Groupement des cimenteries –GICA- pour imposer son retrait au profit de Haddad du projet d’une cimenterie à Relizane, il précise qu’il y a eu des dérives et «on a exclu Haddad pour l’accorder à Sonatrach qui s’est retirée», ajoutant que le Conseil des participations de l’Etat n’a pris aucune décision dans ce sens. Celui qui était directeur de la campagne électorale de Bouteflika est auditionné sur son financement. «Il n’est le candidat d’aucun parti politique, les partis politiques qui l’ont soutenu par la suite assument leurs responsabilités. Au niveau de la direction de la campagne, nous avons travaillé directement avec des personnes» en dehors d’un certain parti politique », a-t-il conclu. Il est aussi interrogé sur l’affectation à Haddad des structures portuaires de Djendjen (Jijel), d’Alger, de Béjaïa, de Mostaganem et d’Annaba dans le cadre de la concession allant de 3 à 30 ans.

16h. Audition de l’ancien ministre de l’Industrie, Yousef Yousfi qui a qualifié la situation du secteur de «catastrophique». L’audition des anciens ministres de l’Industrie, Amara Benyounes et Bedda Mahdjoub et de l’ancien ministre du Transport, Boujemaa Talai, tous en détention s’est poursuivie jusqu’à une heure tardive

Neila Benrahal