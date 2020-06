MÉDÉA : Sept ambulances médicalisées

Sept ambulances médicalisées, financées par le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, ont été affectées dimanche à des structures sanitaires situéEs dans la partie est et ouest de la wilaya de Médéa, lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya.

L’opération de distribution, qui s’est déroulée en présence du wali, s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement des moyens d’évacuation du secteur local de la santé, initié par les autorités locales, en vue de «résorber le déficit enregistré dans ce domaine et permettre une meilleure couverture sanitaire notamment des habitants des zones enclavées», a indiqué le chef de l’exécutif,

M. Abass Badaoui, en marge de cette opération.

Les affectations concernent les structures sanitaires de proximité de Berrouaghia, Guelb-El-Kebir, Ouled Brahim, Si-Mahdjoub, Tlet-Douairs, Sidi-Naamane et Ouzera qui accusaient un manque en moyen d’évacuation sanitaire, vu le nombre élevé de leur population et l’éparpillement des zones d’habitation, a indiqué le directeur local de la santé, M. Mohamed Cheggouri.