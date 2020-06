OUARGLA : Des équipements de protection aux agriculteurs

Un lot d’équipements de protection contre le coronavirus a été remis, à titre gracieux, aux agriculteurs des zones d’ombre de la wilaya d'Ouargla dans le cadre des efforts menés pour la prévention et la lutte contre la pandémie de Covid-19, a-t-on appris dimanche de la Conservation des forêts.

Menée en coordination avec la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) d’Ouargla, cette opération préventive ayant ciblé les agriculteurs des zones enclavées des daïras de Touggourt, Taïbet, Hassi-Messaoud, N’goussa et Sidi-Khouiled, a porté sur la distribution des tenues préventives, des bavettes, gants, chaussures, ainsi que des produits de désinfection, a indiqué M. Abderrahmane Hani, le conservateur des forêts.

L'opération a été consolidé par une action de sensibilisation en direction des agriculteurs portant explication des modalités d’utilisation des équipements de protection et du respect des mesures préventives des risques encourus de la contamination de cette pandémie, a-t-il fait savoir.