Entreprise de fabrication de bavettes de Sétif : Une reconversion réussie

En ces temps de pandémie, certains font preuve de savoir-faire et d’ingéniosité pour s’adapter aux besoins de l’heure et se mettre au service du pays.

C’est le cas des responsables d’une entreprise privée implantée au niveau de la zone d’activités de Helatma dans la commune de Guedjel qui se sont en effet reconvertis du tissu non tissé, sacs et emballages à la fabrication de bavettes de protection. Ils font tourner leurs cinq lignes de production à un rythme d'un million d’unités par jour.

Cette entreprise a pourtant failli buter sur des contraintes liées au support élastique qui n’était pas, à un certain moment, disponible sur le marché. Ils ont rattrapé le retard après les visites du ministre du Commerce et du wali de Sétif au mois de mai dernier. A tel point que l’objectif des deux millions de bavettes par jour dans un rythme de travail en continu, est évoqué par les gestionnaires de Filmoplast .

A la contrainte du support élastique, Allegue Farid, le conseiller de l’entreprise tient nuancer le problème. « Dans la mesure où le produit que nous fabriquons est vendu dans une proportion importante en produit semi-fini. C’est donc aux clients qui sont essentiellement les ateliers de confection d’y ajouter le support et le commercialiser à leur tour en produit fini», dit-il.

Sur le point inhérent à la capacité de production, notre interlocuteur maintient que celle-ci est d'un million de bavettes de protection par jour.

« Durant la deuxième quinzaine du mois de mai, nous étions à ce niveau et on aurait pu aller même au-delà. Il se trouve que par la suite, la demande à baissé. Peut-être que de nouveaux fabricants se sont-ils installés sur le marché ou alors l'offre a augmenté, ce qui a impacté notre niveau de production qui passe aujourd’hui à plus d’un quart de notre capacité de production», note-t-il. "L’essentiel pour nous est de voir cette pandémie endiguée au plus vite avec tout ce que cette victoire induit comme aspects positifs. Pour le reste, et en attendant d’avoir plus de visibilité sur le marché, attendons. Une baisse peut être suivie d’une relance», ajoute-t-il

Sur les mécanismes de commercialisation et, éventuellement, d’exportation qui sont mis en œuvre par l’entreprise, il indique que «nous commercialisons notre produit en semi-fini dans une grande proportion à destination des ateliers de confection implantés sur le territoire national. L’exportation d’un tel produit est pour le moment interdite, donc attendons la fin de cette pandémie», a-t-il conclu.

