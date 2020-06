Commerce : Rezig reçoit le président de la CACI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, lundi, à Alger, le président de la Chambre nationale du Commerce et de l’industrie (Caci), Abdelkader Gouri, pour un examen de la situation des opérateurs économiques et la conjoncture économique globale à la lumière de la crise sanitaire actuelle, a-t-on appris auprès de la Caci.

La réunion à laquelle ont pris part la directrice de la Caci, Mme Wahiba Behloul, et les présidents des Chambres de wilayas, a porté sur la situation des opérateurs économiques et la conjoncture économique dans le pays à la lumière de la crise sanitaire en sus de nombre de points relatifs à la Caci et aux Chambres de wilayas. Les parties ont convenu de la formulation de propositions, de l’élaboration d’un programme sur l'économie et le développement et d’une vision globale sur un projet de loi relatif au statut de la CACI et de la création d’un groupe de travail mixte pour coordonner entre les Chambres de wilayas en vue de leur association au développement économique, précise la même source.

Après avoir écouté les intervenants, le ministre a instruit les responsables du secteur de se pencher sur toutes les préoccupations exprimées. S'agissant du projet de loi portant statut de la Caci, l’accord a été donné pour la tenue d’une rencontre nationale, dans les prochains jours, en vue de débattre et enrichir ce texte en associant les cadres des départements ministériels concernés, a ajouté la même source.