Economie de connaissance : Réhabiliter le rôle de l’université

La nécessité d’une transition vers une économie et une société de connaissance vient d’être soulignée dans un rapport d’étude élaboré par plusieurs chercheurs de différentes disciplines issus d’une vingtaine d’établissements d'enseignement supérieur de l’ouest du pays. Cette orientation, qui n’est pas née de la conjoncture, confirme ce besoin de réhabiliter le rôle de l’université en tant que moteur de développement et en tant qu’acteur dans la décision économique, mais aussi dans la gestion des situations de crise.

Le secteur de l'enseignement supérieur doit, en effet, tirer les leçons de la situation actuelle pour s’impliquer davantage dans la conception et la conduite des politiques économiques du pays. Mais, «il doit d'abord être capable d'adapter son organisation à un contexte changeant et pouvoir évoluer rapidement selon les impératifs dictés par chaque situation», souligne le rapport. L’université, cette institution d'enseignement supérieur, d'études et de recherches, mais aussi ce gisement des compétences de demain, devra ainsi amorcer sa mutation pour être en adéquation avec les exigences du contexte. Dans cette optique, l’université est appelée à devenir le socle du développement des connaissances indispensables à l’économie du savoir et le vecteur de l’innovation et de la transformation économique. En fait, il est temps de restituer à l’université son rôle fondamental dans la sphère de l’économie, mais surtout dans la formation des managers de demain et la production des connaissances requises par les besoins de l’étape. Il faut dire que le concept de «l’économie de la connaissance», plutôt récent dans notre pays, est d'une grande actualité à travers le monde, et fait l’objet de larges débats aujourd'hui. Son importance s’explique par le fait que l’université contribue logiquement aux mutations profondes qui interviennent dans tous les secteurs et aux différents aspects de la vie : économique, social, culturel et politique. Ce rôle nouveau assigné à l’université est, en fait, dicté par la nature du paysage économique, actuellement façonné par l'interaction de deux facteurs majeurs, à savoir les impacts de la technologie, en constante évolution, et de la globalisation. Par conséquent, dans un contexte tel que configuré, la technologie joue un rôle pivot dans l'économie et le fonctionnement de la société. On comprend dès lors que l'université représente un des acteurs majeurs à l'intersection de la recherche, de l'éducation et de l'innovation, ce qui veut dire que l'enseignement supérieur se positionne au centre de cette nouvelle mutation vers l'économie de la connaissance et du savoir. Dans ce cas, il s’avère crucial pour l'université de créer les conditions favorables et l’environnement idoine pour former et préparer au mieux les étudiants aux défis et enjeux futurs.

D. Akila