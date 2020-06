Marché pétrolier : Septième hausse consécutive

Les coupes de production de pétrole consenties par l’Opep+ portent leurs fruits. Les prix du baril ont fini, lundi, au plus haut depuis mars. La semaine passée, Brent et WTI ont enregistré leur septième hausse hebdomadaire consécutive. En surplus de 6,1 million de barils par jour en mai, le marché, selon les chiffres du cabinet de recherche norvégien Rystad Energy, pourrait devenir déficitaire dès ce mois de juin et jusqu’à 2021, à 1,5 million de barils par jour de moins que la demande. Une situation qui permettra à l’Or noir déstocké de répondre à la demande non satisfaite par l’extraction. Ce n’est pas tout.

La stabilité durable du marché pétrolier est également tributaire d’autres facteurs. Le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, vient de relever l'importance de la coopération énergétique mondiale, invitant le Brésil à adhérer à la Déclaration de coopération (DoC) et à la Charte de coopération à plus long terme. La poursuite des efforts productifs en juin lors de la 11e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP, selon M. Barkindo, «a réaffirmé l'engagement ferme des producteurs du DoC pour aider à accélérer l'équilibrage du marché mondial du pétrole à l'appui de l'économie mondiale». Mais la partie est loin d’être gagnée.

Les analystes avertissent quant au risque d’une recrudescence des cas de coronavirus, potentiellement dévastatrice pour la demande si elle entraînait une nouvelle phase de confinement dans le monde. Est également attendu que l’Irak, qui n’a pas respecté, en mai, les quotas de production fixés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires, présente son plan pour atteindre son objectif de coupe pour juillet, ainsi qu’un plan de compensation pour les trois prochains mois. Malgré une crise inédite, l’Opep entretient un espoir quant au retour progressif à un prix du baril acceptable. A ce sujet, le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep pour 2020, Mohamed Arkab, avait souligné : «nous avons une très bonne ambiance entre les pays Opep et non Opep. Nous travaillons en parfaite symbiose sur les grandes questions.» Il précisait que «l’Algérie jouera toujours un rôle important dans ce consensus». Pour limiter la baisse des prix, l'Opep+ retire du marché, depuis le 1er mai et jusque fin juin en cours, 9,7 millions de barils par jour (mbj). Selon les termes de l'accord du 12 avril, cette mesure doit être progressivement assouplie à partir de juillet et la réduction passerait à 7,7 mb/j de juillet à décembre. Soucieuse de diversifier ses ressources, l’Algérie compte ne pas laisser les choses au hasard. Le gouvernement songe exploiter différemment son sous-sol, en réinvestissant massivement dans le secteur de l’agriculture, plus particulièrement dans la culture des céréales. Aussi, le staff gouvernemental entend être plus autosuffisant sur certaines denrées comme les céréales. L’objectif serait ainsi de réduire de 20 à 30% la part des importations de céréales en 2020. Dans cette même optique, il y a lieu de rappeler les appels itératifs et multiples des différents ministres pour mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles en vue d’assurer la sécurité énergétique en Algérie.

Fouad Irnatene