Sétif : Inconscience des uns, angoisse des autres

L’inconscience d’une partie de la population dans la wilaya de Sétif devant l’inquiétante recrudescence des cas confirmés de coronavirus tranche singulièrement avec l’angoisse de très nombreux citoyens, impuissants devant l’incurie et la désinvolture de certains.

«Dites-moi à quoi peut bien servir un masque s’il est posé en dessous du menton», se désole Cherif, un chauffeur de taxi d’une cinquantaine d’années. «Moi, j’ai pris soin de respecter à la lettre les directives des autorités en désinfectant mon véhicule et en installant une plaque de plexiglas pour isoler le client, mais il se trouve des gens qui n’arrêtent pas de triturer leur bavette pour poser ensuite leurs mains sur la banquette», se lamente Cherif, avant de se plaindre des clients «irresponsables» qui ne «supportent pas qu’on leur fasse la moindre remarque». Ce petit échange avec un chauffeur de taxi, amené à accueillir de nombreux clients quotidiennement, en dit long sur le fossé qui sépare les personnes responsables et certains citoyens n’ayant cure des gestes simples destinés à les protéger.

Les médecins de Sétif le disent et le redisent chaque jour, qui sur les réseaux sociaux, qui sur les ondes de la Radio : «L’indiscipline et le laisser-aller sont, à 90%, à l’origine de l’augmentation des cas de contamination dans notre wilaya». Le spécialiste en médecine interne, le Dr Kamel Boudoukha relève qu’ «il faut nous rendre à cette évidence que les chiffres grimpent substantiellement à chaque fois que les autorités lâchent un peu de lest». Abla G., fonctionnaire à Algérie Poste, déclare, dans ce contexte, ne pas comprendre que des gens continuent de «s’agglutiner» çà et là en ville, «sans aucun respect des règles de distanciation physique, avec la bavette posée en dessous de la bouche».

En matière de prévention et de lutte contre le coronavirus, les autorités doivent, selon elle, «passer à la vitesse supérieure» en se montrant «davantage intransigeantes» devant chaque incartade. «Comment pouvez-vous interpréter le nombre ahurissant de cortèges de mariage constitués de voitures pleines à ras- bord, sillonnant la ville, tous klaxons dehors, autrement que comme une preuve d’irresponsabilité», s’interroge encore cette dame avec un geste d’impuissance. Tout n’est pourtant pas si noir dans cette wilaya : les mesures de distanciation prises à bord du tramway de Sétif, qui circule à nouveau depuis jeudi dernier, les dispositions arrêtées par de nombreux commerçants qui font tout pour faire respecter les règles de prudence, les aménagements opérés dans les taxis et les bus de transport urbain ainsi que le port du masque par la plupart des citoyens, sont autant de preuves d’une prise de conscience patente, certes, mais qui gagnerait à se généraliser en donnant lieu à un respect encore plus scrupuleux par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers, des protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité.