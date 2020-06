Cinéma : Les Golden Globes décalés au 28 février 2021

L'édition 2021 des Golden Globes se tiendra le 28 février, alors que les Globes sont généralement organisés en janvier pour lancer la saison des récompenses de cinéma, ont annoncé lundi ses organisateurs. Les Globes se dérouleront donc lors du week-end initialement prévu pour les Oscars, qui ont eux-mêmes été décalés et se tiendront le 25 avril, l'industrie du cinéma et Hollywood ayant été totalement perturbés par la pandémie de coronavirus, qui a vidé les salles de cinéma pendant environ trois mois. L'association hollywoodienne de la presse étrangère, HFPA, organisatrice de cette cérémonie qui a souvent valeur de prise de pouls avant les Oscars, précisera «dans les prochaines semaines» les critères d'éligibilité, a-t-elle annoncé. L'Académie des arts et sciences du cinéma, qui organise elle les Oscars, a annoncé la semaine dernière qu'elle assouplissait ses critères pour permettre à plus de films, sortis directement sur des plateformes de vidéo à la demande pendant le confinement, de concourir. Elle a également étendu sa période d'éligibilité pour les films sortis en salle, qui passe du 31 décembre 2020 au 28 février 2021.