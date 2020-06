Hommage posthume à l’actrice et comédienne Yasmina Douar : La plénitude du talent

Cela fait 43 ans, en juin 1977, à l'âge de 36 ans, que l’actrice et comédienne Yasmina Douar nous a quittés, au firmament de sa carrière artistique, dans un accident de la circulation, sur la route d'Arzew à Oran, après une représentation théâtrale. Elle commençait à connaître une notoriété certaine auprès des rares initiés du théâtre, du cinéma, de la radio et de la télévision de l’époque. Une artiste complète et confirmée qui a inscrit son nom en lettres d'or dans le monde artistique et culturel.

Cette artiste hors pair avait voué sa vie à l’exercice de l’art de l’interprétation scénique, aussi bien derrière la caméra que sur les planches du TNA usant tous ses rôles de composition dans l’incarnation de personnages de femmes aux multiples contours psychologiques et humains. Pourtant, l’itinéraire de Yasmina Douar ne la prédestinait pas à embrasser une carrière où elle devait paraître sous les feux de la rampe.

Né à Alger, son père, conseiller général et militant du parti du peuple algérien (PPA), fut arrêté quelques semaines après sa naissance et emprisonné dans les geôles de Serkadji, El Harrach et Berrouaghia d’où il ne devait jamais revenir. Sa mère se remarie, et la petite Yasmina est alors confiée aux soins de sa grand-mère paternelle. À l’âge de 16 ans, elle se marie et ne tarde pas à divorcer. La jeune fille retourne alors avec sa petite fille, Naima, chez sa mère et son beau-père qui la jettera à la rue sous une pluie battante. Yasmina connait la misère et les affres de la vie de jeune divorcée. Puis vint l’indépendance, elle travaille comme éducatrice d’enfants à l’hôpital de Beni Messous. C’est à cette époque que sa vie prend soudain un nouveau tournant lorsqu’elle fait la connaissance de Mohamed Hilmi, en décembre 1963.

Ce dernier lui propose de jouer comme actrice principale dans le premier film en cinémascope réalisé en 1965 par Mustapha Badie qui a écrit le scénario et la fait jouer aux côtés de grands noms, tels que Mustapha Kateb, Sid-Ahmed Agoumi et Abdelhalim Rais. Interprète de nombreux rôles phares qui ont fait sa renommée à la télévision, Yasmina jouera dans « La plaisanterie devient réalité» en 1964, une comédie en un acte de Mohamed Badri, puis suit «Les chiens» de Hachemi Chérif en 1971 et d’autres rôles non moins célèbres comme «Les enfants de Novembre» en 1975 et «Hassen Terro au maquis» de Moussa Haddad.

D’une élégance hors pair, elle représentait pour le public une actrice douée, pleine de sensibilité, spontanée et intelligente, qui jouera au théâtre ses plus beaux rôles et se verra consacrée en 1970 pour son interprétation du personnage de Grouha dans la pièce «Le cercle de craie caucasien». Mais la destinée a voulu que la brillante comédienne, qui n’avait pas encore révélé la plénitude de son talent, soit fauchée à la fleur de l’âge. Indéniablement, le film qui a fait connaître au grand public cette actrice dans ses premiers pas s'intitule «La nuit a peur du soleil», une production de la RTA, réalisée en 1965 en noir et blanc, sur un scénario et une mise en scène de Mustapha Badie. Cette fresque historique en trois tableaux; pendant et après la guerre d’indépendance, fait partie des plus belles archives filmées de l’Algérie.

Elle raconte l’évolution de la lutte des classes avec des protagonistes qui sont, d’une part, le contremaître Ali et, d’autre part, son patron représentant la bourgeoisie nationale qui collabora avec le régime colonial. Un film fleuve qui nous fait découvrir l’aisance de Yasmina Douar dans la diversité de ses rôles.

Kafia Ait Allouache