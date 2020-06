Il était une fois… le bubale de l’Atlas : Une figure majeure de l’art préhistorique

Représenté dans le dixième des gravures rupestres, le bubale est l’une des figures majeures de l’art préhistorique. Espèce éteinte aujourd’hui, le bubale «Bubalus (=Homoiceras=Paléorovis) antiquus» dut jouer un rôle important dans la vie des populations préhistoriques.

L’aire de plus grande fréquence est le sud algérois ou oranais. A l’Est, dans le Constantinois, ces représentations sont exceptionnelles. A l’Ouest, à partir d’Aïn Sefra, et dans le sud marocain, elles se raréfient et deviennent plus schématiques. L’espèce cesse d’être représentée à l’étage des pasteurs, tout comme le rhinocéros ou le lion. Selon la préhistorienne Ginette Aupassip, auteure de l’ouvrage «Trésors de l’Atlas», (Ed. Entreprise nationale du livre, Alger 1986, 126 pages) «l’animal lui-même est connu par les vestiges, d’une dizaine d’exemplaires, dont les ossements ont été retrouvés dans le Constantinois et l’Algérois.

L’espèce fut reconnue et dénommée en 1851 par Duvernoy, à partir des restes provenant de l’oued Bou Sellam (Constantinois)». Dans cet ouvrage d’une forte teneur scientifique, la préhistorienne dresse, avec force détails, le «portrait» de cet animal qui fit longtemps partie d’un impressionnant gibier dont les artistes des populations néolithiques de cette période, qui furent aussi des chasseurs, ont représenté avec beaucoup de précision les différentes composantes : hippopotames, girafes, éléphants et antilopes d’une espèce qui s’est éteinte, les bubales, et dont on dit qu’«elle sert à désigner cette période que l’on peut situer à 8.000 ans environ avant notre ère».

Cela dit, suivons notre préhistorienne dans sa description de l’animal : «Dans la plupart des gravures, corps et tête sont vus en profil absolu ; parfois, ils sont en profil relatif, trois ou quatre membres étant représentés. Le corps massif sur des membres courts porte la tête basse, très inclinée.

Le puissant cornage est toujours vu de face —ou presque — en perspective tordue. Les cornes forment un croissant, ce qui peut prêter à confusion avec «Bos primigenius» de puissance comparable. A une ou deux courbures selon le cas, elles sont séparées par un chignon.

Dans les niveaux les plus anciens, elles sont cannelées et le chanfrein est très busqué. L’œil est souvent dessiné, parfois selon la formule di oculaire. Les lèvres, les oreilles sont marquées. Le garrot est arrondi, proéminent.

La queue, petite, est ramenée sur la fesse ou plus rarement collée contre la cuisse. Les poils — fanon, toupet sus-frontal, barbe sous-mentonnière, favoris — sont bien souvent figurés. De nombreux détails anatomiques sont rendus tels les sabots, ergots ou le sexe qui s’observent dans la moitié des représentations».

Comment situer l’époque de l’apparition du bubale ?



Ginette Amassip le laisse d’ailleurs entendre ci-après : «On a souvent argué de son attitude belliqueuse ; les représentations rendant une impression d’animaux arc-boutés.

On peut se demander si ce port bas de la tête ne résulterait pas de la puissance de l’encornure. Un bucrane découvert au siècle dernier (XIXe siècle, ndlr) dans les alluvions de l’oued à Djelfa, ne mesure pas moins de deux mètres d’envergure !

Quant aux combats de bubales gravés dans la roche, ils sont beaucoup moins courants qu’on a parfois voulu le dire».

Comment situer l’époque de l’apparition du bubale ? Pour sa part, l’ethnologue Henri Lhote y répond dans le passage ci-après : «C’est l’âge du bœuf domestique. De nouveau sur les fresques : girafes, autruches, éléphants poursuivis par des chasseurs.

Grâce aux nouveaux moyens d’analyse au carbone 14 datant les gisements d’ossements et d’outils, on sait que la période des pasteurs bovidés remonte à plus de 3.000 ans avant notre ère et qu’elle s’est étendue sur plus d’un millénaire».

Il faut toutefois le souligner, cela ne concerne qu’une partie de l’actuel désert, qu’un dixième à peine du territoire qu’on appelle aujourd’hui le Sahara.

Bien entendu, en attendant les découvertes ultérieures, comme celle d’Ain Boucherit (Sétif), on s’est volontairement abstenu de retracer outre mesure la relation du passé de l’homme au Sahara à la période néolithique, celle de la pierre polie.