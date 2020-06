Grand angle : Il n’y a que de sales guerres

Des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les atteintes à ces droits en Libye feront l’objet d’une enquête. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté lundi une résolution demandant l’envoi d’une «mission d’enquête» chargée de documenter les exactions qui sont commises dans ce pays depuis 2016. L’on peut se poser la question de savoir pourquoi cette enquête ne concerne que la période des quatre dernières années, alors que le conflit libyen a débuté bien avant. Il faut croire que c’est depuis 2016 que la situation s’est considérablement dégradée, au point d’interpeller le groupe de pays africains à l’origine du projet de la résolution, déposée en mars, mais qui n’ a pas pu être discutée en raison de la pandémie qui avait obligé l’ONU à suspendre la réunion. La reprise des travaux a permis de procéder à l’adoption de la résolution ; et décision a été prise de dépêcher deux experts qui seront chargés pendant un an de

«documenter les allégations de violation». Ils devront présenter un premier compte rendu oral lors des travaux de la 45e session du Conseil en septembre prochain, suivi d’un rapport écrit complet à la 46e session en mars prochain. Il est aussi à rappeler que l’ONU et différentes ONG ont dénoncé à de nombreuses reprises des violations graves en Libye. Le Gouvernement d’union nationale (GNA) avait accusé son ennemi de l’Est de crimes et guerre contre l’humanité. Toutefois, selon des ONG, les crimes de guerre et autres violations de droits humains ont sans doute été commis par les parties au conflit. Il est ainsi fait état de représailles menées contre des civils en raison de leur affiliation présumée à un camp ou à un autre. Mais faut-il s’en étonner ? Comme c’est le cas dans tous les conflits armés, ce sont les civils qui paient un lourd tribut à la soif de pouvoir qui anime les protagonistes. Et c’est sans surprise que la Libye est devenue un champ de bataille pour l’une des plus sales guerres en cours. Mais sans vouloir justifier les actes commis, il y a lieu aussi de se demander si de mémoire d’historiens, on trouve trace d’une «guerre propre». Pis encore dans le cas de la Libye, le conflit s’est complexifié en raison des influences étrangères et des puissances mondiales et régionales qui se disputent les richesses de ce pays. Dès lors, il était certain que pour satisfaire leurs parrains et obtenir leur soutien et aide militaire, les protagonistes n’allaient pas mettre de gants. Et les civils dans cela ? On pourra toujours les comptabiliser dans la case de «victimes collatérales». Quant au vaincu, le sort qui l’attend est connu d’avance. Il portera à lui seul le chapeau et la communauté internationale lui fera payer la note en exigeant qu’il soit jugé devant la Cour pénale internationale.

Nadia K.