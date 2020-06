Yémen : Les séparatistes du Sud acceptent un cessez-le-feu

Le gouvernement yéménite et les séparatistes du Sud ont conclu un cessez-le-feu et entameront prochainement des pourparlers en Arabie Saoudite, a annoncé lundi l'ambassadeur du royaume au Yémen. Les deux parties se sont entendues pour cesser les hostilités dans la province d'Abyan, pour désamorcer les tensions dans d'autres régions et pour entamer des discussions sur les modalités d'un accord de paix conclu à Ryadh, précise Mohammed al Djaber. Leurs représentants ont signé début novembre dernier un accord de cessation des hostilités présenté par l'Arabie Saoudite comme une première étape sur la voie d'une solution politique plus large du conflit yéménite. Mais cet accord a volé aux éclats et les affrontements se sont poursuivis malgré plusieurs appels à une trêve. Cette acceptation intervient à l’heure ou les séparatistes ont engrangé d’autres conquêtes ; la dernière en date est l’île de Socotra devenue sous contrôle des séparatistes du sud depuis le début de semaine. C'est une étape de plus dans la guerre complexe qui se joue au Yémen. Socotra, au large d'Aden, est une île stratégique sous contrôle gouvernemental. Située non loin du détroit de Bab el-Mandeb, un important commerce maritime y transite , dont celui du pétrole. Les séparatistes du Conseil de transition du sud ont donc pris le contrôle de cette île, au détriment des forces gouvernementales yéménites qui ont dénoncé un «coup de force». Les séparatistes avaient proclamé fin avril dernier leur autonomie dans le sud du Yémen, rendant de plus en plus complexe le conflit dans le pays car les séparatistes sont censés être alliés aux forces gouvernementales dans leur lutte contre les rebelles Houthis, qui détiennent le nord du pays et la capitale Sanaa. Dans cette guerre qui a commencé fin 2014, d'autres acteurs sont intervenus comme l'Arabie Saoudite qui mène une coalition en soutien au gouvernement yéménite. La population yéménite, elle, est à bout de force. Prise au piège des combats, souffrant de malnutrition, elle doit désormais faire face à l'épidémie de Covid-19 qui fait planer sur le pays une catastrophe sanitaire. M. T.