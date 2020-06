Chlef : Inhumation du Chahid du devoir national Znanda Mostafa

Outre les proches et les membres de sa famille, le défunt a été accompagné à sa dernière demeure par de nombreux citoyens de Hai Oued Lakseb et de Ténès, du wali Messaoued Djari et des autorités militaires et sécuritaires. Pour rappel, le ministère de la Défense nationale (MDN) avait indiqué dans un communiqué que «lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d'Aïn Defla en 1re Région militaire, un détachement de l'Armée Nationale Populaire s'est accroché, samedi dernier, avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel «Znanda Mostafa», pendant l'accomplissement de son devoir national.

Les détachements de l'Armée Nationale Populaire (ANP) participant à cette opération toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces criminels, avait souligné le communiqué.