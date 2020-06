Conseil de la Nation : Validation de la qualité de membres des 15 membres du tiers présidentiel

Les 15 nouveaux sénateurs désignés récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au titre du tiers présidentiel, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles (article 118), ont été installés, hier, lors d’une séance plénière qu’a abritée le Conseil de la nation sous la présidence de Salah Goudjil, président par intérim de cette institution.

Cette séance consacrée à la validation de leur qualité de membres fait suite à l’approbation de leurs dossiers, jeudi dernier, par la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de la division territoriale. C’est ce que précise le rapporteur de cette commission, Fouad Sebouta, lors de son intervention à la séance d’hier dont l’ordre du jour a également porté sur l’adoption de la liste des vice-présidents proposée par les groupes parlementaires et formant son bureau au titre du renouvellement annuel 2020. Les 15 sénateurs nommés par le président de la République ont été choisis parmi les personnalités connues et représentant des compétences dans divers domaines de la vie publique.

Il s’agit de Leila Hamdaoui, veuve Aslaoui, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports (1991-1992) ; Amar Abdelhamid Mahi Bahi, ancien ministre de la Justice ; Hadj Nour, cadre relevant de ce même secteur ; le Pr Mohamed Bouziane, ex-recteur d’université ; l’avocat Omar Belhadj et son collègue Omar Dadi Adoune ; le professeur Mohamed Belhadj, président du comité médical national du diabète ; des ex-cadres supérieur de l’Etat respectivement Noureddine Tadj, Miloud Kheloufi, Mohamed Hamidou, Ahmed Benai et Abdelhamid Benkeddache ; le membre de l’ONM, Moussa Cherchali, dit Mustapha et Belkacem Abdelali, membre de la Fédération nationale des éleveurs et enfin Saad Arrous.

Beaucoup parmi les sénateurs ont salué le choix de ces compétences et personnalités par le chef de l’Etat. «Eu égard à leur expérience dans divers domaines, ils peuvent apporter une contribution aux activités du Conseil de la nation», indique le sénateur Fouad Sebouta. D’autre part, les membres du Conseil ont adopté à l’unanimité la nomination des quatre vice-présidents. Il s’agit de Belaid Hadji et Ghazi Djabri du groupe parlementaire du FLN, Louiza Chachou du groupe parlementaire du tiers présidentiel et Hamid Bouzekri du groupe parlementaire du RND.

Intervenant à l'occasion, M. Goudjil a affirmé que le Conseil de la nation se «renforcera» avec l'installation des nouveaux membres au titre du tiers présidentiel, avant de leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leurs missions.

S'agissant de l'adoption de la liste des vice-présidents et de l'installation du Bureau et des neuf commissions, M. Goudjil rappellera qu'il s'agit d'une démarche s'inscrivant dans le cadre du renouvellement annuel des structures de la Chambre haute du Parlement.

Les sénateurs, et à la demande M. Goudjil, ont observé une minute de silence à la mémoire du caporal contractuel Znanda Mostfa, martyr du devoir national, mort lors d’un accrochage avec un groupe terroriste dans la soirée de samedi dernier à Ain Defla. «Nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’institution de l’ANP, digne héritière de l’ALN», dira à ce titre le président par intérim de la Chambre haute du Parlement.

Karim Aoudia