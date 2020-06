Solidarité des algériens : Une valeur sûre

La pandémie du nouveau coronavirus a mis à l’épreuve toute la société. C’est dans ce contexte de crise sanitaire inédite, que les Algériens ont redécouvert des trésors inestimables de solidarité et fait montre d’une ingéniosité hors du commun pour y faire face. En effet, nombreux sont ceux qui, dans des domaines variés, ont contribué du mieux qu’ils peuvent pour un nouveau départ vers une nouvelle Algérie. La communauté scientifique est en première ligne contre l’épidémie, et outre le travail fourni au sein des hôpitaux et structures de santé, elle n’a pas manqué d’innover en montrant que les capacités de création sont bel et bien présentes.

On peut citer, entre autres, la création, début de juin, à Oran, d’un mini-respirateur d'urgence conçu par une jeune équipe de chercheurs de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf. Ce prototype a été réalisé en moins de deux mois, et peut «répondre aux besoins des hôpitaux en situation de surnombre de patients en insuffisance respiratoire». L’équipement peut être embarqué dans une ambulance pour l'évacuation d'un malade. Cette invention fait partie de nombreuses autres à encourager, à développer et à optimiser. Parmi les réalisations accomplies en un temps record, il y a eu, notamment des testeurs de la Covid-19 et d’autres prouesses du même genre. Ajoutons à cela, la confection de bavettes stérilisées et produits hydroalcooliques. Bref, les initiatives se multiplient, avec une seule et unique finalité : contribuer à sauver le maximum de vies humaines.

Aux quatre coins du pays, l'impressionnant élan de solidarité des Algériens se poursuit toujours en cette pandémie, l'entraide a toujours caractérisé les Algériens. À titre personnel, ou via les associations de bienfaisance et acteurs de la société civile, les contributions et les campagnes de solidarité ont marqué le terrain. Autre remarque importante, 200.000 familles à travers le territoire national ont bénéficié de denrées alimentaires offertes par le Croissant-Rouge algérien. La présidente de cette organisation humanitaire, Saïda Benhabilès, a également annoncé le lancement d’une nouvelle opération de solidarité consistant en l’envoi de cliniques itinérantes dans les zones enclavées pour la vaccination des enfants, en réponse à la préoccupation des familles qui ont exprimé leur crainte de se rendre dans les centres de soins durant cette pandémie. D’autres dons ont été collectés par l’Association des anciens Scouts musulmans algériens.

Le chargé de communication à la mouhafada d’Alger, Ailoul Anis, avait précisé, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, que les dons collectés par les enfants de l'Association des anciens Scouts musulmans algériens à travers le pays ont été versés sur le compte postal ouvert pour recevoir les dons, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Il convient de noter, dans ce cadre, que, dès le mois d’avril, le Commandement général des anciens Scouts musulmans algériens avait lancé une campagne nationale de solidarité à travers toutes ses structures. Cette opération de solidarité est venue en réponse aux appels des enfants et jeunes de cette association à soutenir le pays en cette épreuve particulière. Tout le monde, y compris les plus jeunes, ont mis la main à la pâte durant cette épreuve difficile vécue avec solidarité par les tous les Algériens. Il convient de rappeler, outre l’ouverture de comptes pour la collecte de fonds, de nombreuses opérations de dons ou de journées de travail avaient été initiées. Au sein du groupe Sonatrach, par exemple, l’opération, organisée en partenariat avec la fédération des travailleurs du secteur, dans le cadre de la solidarité nationale pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a permis de collecter près de 53 milliards de centimes. La solidarité a été le point fort des Algériens dans les moments de crise, une valeur à mettre en avant et à préserver.

Soraya Guemmouri