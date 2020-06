Prévention contre le coronavirus : Notre santé est dans nos assiettes

Le rôle de la phytothérapie — médecine par les plantes — et d’une bonne alimentation dans la prévention contre les maladies virales, à l’image du coronavirus, ont été le thème d’un colloque organisé, hier à Alger, par le Haut Conseil islamique.

La rencontre a été présidée par son président, Bouabdallah Ghlamallah, qui a indiqué que l'institution est pleinement impliquée dans l’effort national de lutte contre la propagation de la Covid-19 par le biais de sessions de sensibilisation à caractère scientifique organisée par des experts.

Le médecin Faouzi Ramadan a exposé l’importance d’une alimentation saine et équilibré pour lutter contre les virus et renforcer le système immunitaire. Il a affirmé que la prévention nécessite une hygiène de vie et une discipline irréprochable, ainsi que l’adoption d’une alimentation pauvre en sucre, en pain blanc, en lait et en tout autre aliment participant à affaiblir l’immunité. Faouzi Ramadan a mis en relief les bienfaits de certaines plantes dans la prévention et la lutte contre les maladies virales, conformément à la médecine traditionnelle, dans les pays musulmans, validée par plusieurs études scientifiques à l’échelle planétaire. Faouzi Ramadan, qui a longtemps exercé en Suisse, a, dans ce contexte, évoqué les bienfaits de la graine de nigelle qui a des propriétés antivirale, antibactérienne, anti-oxydante limitant les risques de développer des cancers, comme confirmé par plusieurs études effectuées aux États-Unis, et ce grâce à la présence de la thymoquinone, un principe actif présent en grande quantité dans la graine. Il a rappelé que le Prophète Mohammed (QSSSL) avait déclaré que cette graine, qui appartient à la famille des cumins noirs, est un remède contre tous les maux.

En complément du traitement à l’azythromycine, le même spécialiste a conseillé la consommation régulière de produits de la ruche et l'utilisation du clou de girofle. La plante médicinale costus indien (qast il hind) est très efficace dans la lutte contre l’ensemble des afflictions touchant la zone ORL, ainsi que les voies respiratoires, et a également des propriétés pour lutter contre les inflammations et les infections virales. Le conférencier a fait savoir qu’une autre plante, en l’occurrence le chardon marie (chouk el jmal), présente des propriétés permettant de lutter contre plusieurs infections virales, à l’image de l’hépatite C, grâce à la présence massive de la sylimarine, un puissant antioxydant qui a également fait ses preuves dans la lutte contre le VIH, le diabète et le cancer. «Il convient de signaler que l’OMS l'a d’ailleurs répertorié comme traitement complémentaire contre les hépatites aiguës et chroniques», conclu-t-il. De son côté, le professeur en immunologie à Blida, le Dr Boujella Mohamed Lotfi, a indiqué l’impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières, ainsi que le port du masque pour stopper la propagation du virus. I a insisté sur l’importance d’une alimentation riche en fruits et légumes, pour pouvoir apporter à l’organisme l’ensemble des vitamines et des oligo-éléments permettant de renforcer le système immunitaire. Il révèle qu’une consommation importante en vitamine C et D et en zinc est à même de renforcer l'immunité. «La santé se trouve clairement dans ce que l’on met dans nos assiettes», dit-il.

Sami Kaidi