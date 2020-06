Air Algérie procède à la réouverture de cinq agences : Mise à jour des données billetterie

Après trois mois d’inactivité, Air Algérie a procédé, avant-hier, à la réouverture de quelques agences commerciales dans cinq wilayas comme préambule à l’ouverture des autres agences dont la date n’a pas encore été décidée par la direction générale.

Les agences concernées sont celles d’Alger (Place Audin), Oran, Constantine, Ouargla et Annaba. «Cette réouverture se veut avant tout une prise de contact avec la clientèle qui a longtemps attendu», a déclaré le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi, joint par téléphone. «Air Algérie procède actuellement à la mise à jour de ses données de billetterie, soit environ 600.000 billets domestiques et internationaux», soutient-il. M. Amine Andaloussi précisera que la reprise des vols et l’ouverture de l’espace aérien algérien sont du ressort du Président de la République.

Selon notre interlocuteur, la réouverture de l’agence virtuelle, des centres d’appel et des agences commerciales permettront la mise à jour la base de données de la billetterie dans la mesure où Air Algérie a enregistré ces derniers mois de nombreuses annulations de billets pour différentes destinations.

Nombreux sont les clients qui ont choisi l’option d’annuler leurs billets et d’être remboursés, de ce fait, «on doit se préparer parfaitement à la relance de notre activité et satisfaire notre clientèle», ajoute M. Amine Andaloussi.

La réouverture de ces agences ne veut en aucun cas dire le lancement de la vente des billets puisque le redémarrage de l’activité commerciale et des vols réguliers ne sont pas encore décidés.

Il précise également que cette action permettra à la clientèle impactée par la pandémie de modifier la date de voyage ou de changer de destination après la reprise des vols commerciaux. Pour ce qui est du remboursement des billets aux clients dont les vols ont été annulés après la suspension des liaisons aériennes nationales et internationales, M. Andaloussi explique que la compagnie offre trois choix aux passagers impactés.

Le client a la possibilité de changer son billet sans frais dans la même classe, le second choix est un avoir (EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation après cette date, alors que le troisième est un recours au remboursement dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de demandes en cours.

Il rappelle que la compagnie a annulé depuis le 18 mars dernier 17.000 vols dont l’argent des billets a été encaissé, ce qui veut dire que même après la reprise progressive, Air Algérie ne va pas enregistrer d’autres rentrées financières. Il ajoute que la compagnie par mesure de précaution reprendra son activité progressivement avec 30% des capacités.

Mohamed Mendaci