Transport urbain : Dure, dure la reprise

La Fédération nationale du transport des voyageurs et des marchandises appelle à l’instauration de mesures d’accompagnement concrètes pour assurer la reprise de l’activité. «Pour le moment, ce sont uniquement les entreprises publiques comme l’ETUSA qui ont repris», déclare à El Moudjahid Abdelkader Boucherit, président de la fédération affiliée à l'UGCAA, précisant que la majorité des opérateurs privés ne l'ont pas fait en raison des mesures imposant un taux d'occupation de 50%.

«Ce taux n’arrange pas le transporteur. La fédération a proposé une reprise avec un taux de 80% car après trois mois d’arrêt et de manque à gagner, il n’est pas rentable de reprendre avec la moitié des capacités des bus», assure-t-il. Face à cette situation, Boucherit affirme avoir demandé une compensation 30 à 40% dans le cas où les transporteurs appliquent cette mesure. «À partir de là, nous pourrons reprendre», dit-il. Il souligne que l’ensemble des transporteurs adhèrent pleinement aux mesures de protection contre le coronavirus pour protéger le client, mais ne peuvent pas «travailler à perte». Rappelant l’existence d’un parc national de 70.000 bus privés, Boucherit insiste sur l’impact de la pandémie sur l’activité. «Le transport est le poumon de l’économie et s'il reprend, c’est toutes les autres activités commerciales qui vont fonctionner». Pour notre interlocuteur, la reprise de 50 % des travailleurs de la fonction publique et du secteur du bâtiment et dans d’autres secteurs, dans le cadre du déconfinement, nécessite des moyens de transport. «C’est pour cette raison que nous avons demandé l’accompagnement de notre activité pour contribuer à cette reprise dans les meilleures conditions», soutient le président de la fédération, qui fait savoir qu’une réunion s’est tenue avec le ministre des Travaux publics et des Transports. «Nous sommes toujours en attente des réponses aux propositions que nous avons formulées», révèle M. Boucherit qui plaide pour une compensation financière afin de faire face aux dépenses, notamment avec l’augmentation du prix du carburant, et les autres charges. Il relève l’importance d’assurer des mesures d’accompagnement concrètes pour assurer la reprise de l’activité du transport dans les conditions actuelles. Kamélia Hadjib