La commission des Finances insiste sur le respect des recommandations de la Cour des comptes

La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a mis l’accent lundi sur l’impératif pour le Gouvernement de respecter les recommandations de la Cour des comptes émises annuellement dans le cadre de sa mission de contrôle à posteriori de l’exécution du budget annuel de l’Etat. Il serait judicieux «d’œuvrer rigoureusement à pallier les insuffisances relevées par la Cour des comptes en matière de gestion du budget de l’Etat, et de veiller à répondre à ses recommandations et celles de la commission des finances lors des années précédentes en termes d’utilisation des ressources budgétaires, l’évaluation des programmes et le suivi de leur exécution», a préconisé la Commission dans son rapport sur le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017, présenté lors d’une plénière présidée par M. Slimane Chenine. La Commission appelle également au respect du principe d’annualité budgétaire qui consiste à l’adoption du budget public pour une durée d’un an. La commission juge nécessaire de respecter le principe de non-affectation et de limiter le recours aux ajustements de crédits et aux déductions récurrentes pour éviter les lacunes relevées dans les prévisions budgétaires.

Le rapport met également l’accent sur l’importance de veiller, lors de l’élaboration du budget et de la répartition des crédits, à tenir compte des besoins réels des secteurs et de l’indice des consommations de l'année N-1.