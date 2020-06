Transformation des produits alimentaires : M. Omari appelle à investir dans ce créneau

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a appelé lundi à partir d'Oum El Bouaghi les investisseurs à s’engager dans la transformation des produits agricoles tout en leur assurant le soutien de son département. Dans une déclaration à l’APS, en marge de sa visite de travail dans la wilaya, M. Omari a affirmé que «tous les investisseurs désireux se lancer dans l’activité de transformation des produits agricoles bénéficieront de l’accompagnement et du suivi». Il a également indiqué avoir exhorté les responsables locaux du secteur agricole à lancer des initiatives permettant d’attirer les investisseurs, notamment ceux parmi les jeunes, estimant que la wilaya d’Oum El Bouaghi possède des potentialités agropastorales importantes, notamment en matière de production de laine, de cuir, de lait et d’ail. Entamant sa tournée de travail dans la wilaya par l’inauguration d’un complexe de stockage de céréales d’une capacité de 30.000 tonnes dans la localité de Tagza, dans la commune de Sigus, le ministre a recommandé le paiement via la banque BADR des céréaliculteurs qui livrent leurs récoltes aux Coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) «dans des délais qui n’excèdent pas les 24 heures, à condition de disposer de compte dans cette banque». «Cette mesure vise particulièrement à garantir la sécurité des paysans en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle», a relevé le ministre qui a fait une halte dans une exploitation d’arboriculture fruitière créée par un jeune. Sur site, le ministre a affirmé que «son département demeurera au côté des jeunes investisseurs» et a remis au jeune propriétaire de l’exploitation un arrêté de soutien pour l’installation d’un système d’irrigation au goutte-à-goutte et la réalisation de bassins d’irrigation.