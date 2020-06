Décès de l’ancienne journaliste : Lillia allouache Condoléances du ministre de la communication

Suite au décès de l'ancienne journaliste d'El Moudjahid, Lillia Allouache, connue sous le nom de Houria Akram, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, qu’il assure de toute sa compassion et de son soutien en cette douloureuse circonstance.

Il prie Allah Tout-Puissant d’agréer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.