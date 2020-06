Numérisation du secteur de la Santé : Le Ministère prépare le lancement du programme

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière prépare le lancement du programme de digitalisation et de numérisation du secteur (eSanté), réalisé avec l’appui du ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance, a indiqué hier un communiqué du ministère. Dans cette perspective, «le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a présidé, ce jour, lundi 22 juin 2020, au siège de son département ministériel, la deuxième séance de travail liée au processus de transformation numérique avec les cadres de l’administration centrale», souligne le communiqué.

Selon la même source, ce programme s'inscrit «dans le cadre de l’organisation et du développement de la fonction informatique au niveau des structures de santé, à la règlementation de l’usage des technologies de l’information et de la communication dans l’exercice de la santé, à la normalisation des nomenclatures usitées dans la santé et au déploiement des plateformes technologiques du système d’information projeté». «Ces actions s’articuleront autour de trois axes : le patient, à travers l’amélioration de son parcours de soins, le praticien, par l’amélioration du cadre de l’exercice de ses missions, et enfin le décideur, par la mise à sa disposition de tableaux de bord d’aide à la décision», précise-t-on.

Ce système «sera conçu pour doter les structures en charge de la santé d’un système d’information et de communication automatisé, intégré et global, permettant de créer, de mettre à jour, de partager et d’exploiter les informations relatives aux usagers et aux praticiens de la santé», explique-t-on.