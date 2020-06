SAFAV-MB de Tiaret : 80 véhicules livrés à la direction générale des Forêts

La Direction générale des forêts (DGF) s'est dotée de 80 véhicules d'extinction de classe C tout-terrain, qui lui ont été livrés hier par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Aïn Bouchekif (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a-t-on appris du DGF, Ali Mahmoudi.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la cérémonie de livraison, qui s'est déroulée au siège de la SAFAV-MB, M. Mahmoudi a souligné que l'État a fourni à la DGF des aides pour l'acquisition de 80 véhicules de première intervention auprès de la SAFAV-MB de Tiaret, dans le cadre d'un marché conclu entre les deux parties.

Le responsable a fait savoir que dans le cadre de cet accord, 164 véhicules d'extinction tout-terrain de lutte contre les incendies ont été livrés, dont 44 en 2018 et 40 en 2019, ce qui a permis de constituer 20 colonnes mobiles opérant au niveau de 40 wilayas.

Une colonne est réservée pour deux wilayas, en attendant d'atteindre une colonne par wilaya, a-t-il indiqué.

Il a signalé également que depuis le début de la campagne de lutte contre les incendies, le 1er juin en cours, 110 feux de forêt ont été enregistrés à travers le pays, détruisant 200 hectares d'arbres forestiers.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que la Direction générale des forêts a recruté 3.077 saisonniers et réalisé 450 tours de contrôle, dans le cadre de son programme national de lutte contre les incendies.

Au passage, M. Mahmoudi a insisté sur la contribution des citoyens, nécessaire pour la préservation et la protection du patrimoine forestier, rappelant que des campagnes de sensibilisation ont été menées dans ce sens par la DGF, avec la participation de la Protection civile sur les routes riveraines des zones forestières.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a consacré 9,3 milliards DA, pour concrétiser le programme d'ouverture et d'aménagement de pistes pour désenclaver les populations résidant dans les zones boisées.

Les travaux de ce programme, confié à l'Entreprise de génie rural, seront lancés bientôt.

En outre, 12.000 opérations ont été concrétisés, dans le cadre d'un autre programme portant sur l'ouverture de 300.000 kilomètres de pistes, a-t-il ajouté.