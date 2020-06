éducation nationale : 10.000 travailleurs admis à la retraite en 2020

Contacté, Abdelkrim Boudjenah appelle à pourvoir les postes vacants en recourant aux listes de réserve des enseignants admis aux concours précédents en vue de combler le déficit lors de la prochaine rentrée scolaire et précise que de nombreux enseignants ont obtenu des notes supérieures à 15/20 dans plusieurs wilayas. «Malheureusement, en raison du nombre limité de postes, ils n'ont pas eu la chance d’être recrutés», regrette-t-il, citant le cas de la wilaya d'Alger qui détient la part du lion en nombre de postes, ce qui a poussé le ministère à recourir à l'exploitation des listes de réserve avec une moyenne de 11/20. «C’est injuste pour les candidats admis sur les listes de réserve», considère-t-il.

Le syndicaliste suggère de poursuivre l’exploitation des listes pour le recrutement en raison des circonstances particulières imposées par la pandémie de la Covid-19 qui a provoqué l’annulation des concours de recrutement pour l’année en cours.

A propos des étudiants diplômés, le SG de SNTE affirme que la crise sanitaire a paralysé tous les secteurs, dont celui de l'éducation, ce qui a rendu impossible l’organisation des concours de recrutement.

Il suggère de pourvoir les postes vacants en permettant le déplacement des enseignants entre les wilayas et l’activation des listes de réserve dans les trois paliers de l'éducation tout en recrutant ceux qui ont réussi l'examen lors des précédents concours au titre de l’année 2017/2018 et de prolonger leur exploitation jusqu’au 31 décembre 2020. Il insiste sur le respect de l’ordre de mérite dans le recrutement jusqu'à épuisement de toutes les listes de manière équitable. De leur côté, les enseignants admis dans les listes de réserve appellent le ministère à intervenir afin d’étudier la possibilité de répartir leurs postes dans une situation où il est difficile d'ouvrir un nouveau concours dans le secteur, le but étant de parvenir à une solution qui garantit l'emploi des enseignants réservistes, des contractuels et de nouveaux diplômés des écoles supérieures.

Les directions de l'éducation poursuivent l’opération d’identification des postes vacants dans les établissements scolaires de différentes fonctions administratives et des enseignants. A titre d’exemple, celle d’Alger-Est compte 205 postes vacants pour les enseignants de langue arabe, 76 postes pour la langue française, 36 postes de directeur d’établissements et 16 postes de directeur adjoint.

De nombreux enseignants et travailleurs du secteur ont rejoint les établissements scolaires pour reprendre le travail après un arrêt de trois mois afin d’achever tous les travaux administratifs liés à la fin de l'année.

Les directeurs des établissements ont le pouvoir de dispenser certains membres du conseil d'assister, soit pour faute de moyens de transport ou dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19.

Salima Ettouahria