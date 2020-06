Affaire Tahkout : Le procès renvoyé au 1er juillet

Une ambiance particulière régnait dans la salle d’audience, où devait comparaître, pour la première fois, le PDG du groupe CIMA Motors, Mahieddine Tahkout, avec d’autres accusés, dont son fils Bilel et d’anciens hauts responsables.

La salle était vide à 10h, quelques avocats étaient présents, alors que d’autres se préparaient pour assister à l’enterrement de leur collègue, Me Laifa Ouyahia, décédé la veille d’un arrêt cardiaque. Le fourgon qui transportait d’anciens responsables en détention à l’établissement pénitentiaire de Koléa arrive, sous escorte des éléments de la SSI de la gendarmerie.

11h59, arrivée des accusés. Il s’agit de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, de l’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, et de l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul. Le président de l’audience, le juge Abdelaziz Boudiaf, précise, lors de l’appel des accusés, que «l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, poursuivi dans cette affaire, est absent pour une circonstance spéciale (décès de son frère Me Laifa Ouyahia)».

Il se tourne vers le box des accusés, pour demander à Amar Ghoul de porter la bavette.

«La situation exige le respect des règles de prévention», lance-t-il, et à Abdelghani Zaâlane, il souhaite un prompt rétablissement. Ce dernier était absent au premier jour du procès de l’homme d’affaires Ali Haddad, pour des raisons de santé, a-t-on précisé.

Mahieddine Tahkout était absent, ainsi que les autres accusés dans cette affaire.

Selon des membres du collectif de défense, l’instruction judiciaire dans l’affaire Mahieddine Tahkout se poursuit toujours au niveau de la 5e chambre pénale du tribunal de Sidi M’hamed.

«Le procès a été programmé dans le respect des procédures judiciaires, suite à la clôture de l’instruction par le parquet général près la Cour suprême concernant le volet des ex-responsables qui jouissent du privilège judiciaire». Ce dossier concerne plusieurs les marchés dans le secteur du transport, obtenus auprès d’entreprises publiques, telles l’Etusa (Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger), l’ONOU (Office national des œuvres universitaires) et Mobilis, mais également sur les privilèges accordés par l’Agence nationale de développement et d’investissement (ANDI), dans le cadre du montage automobile.

Plus de 45 personnes ont été auditionnées dans le dossier Tahkout par le juge d’instruction qui a ordonné la mise en détention provisoire de 19 suspects, dont Tahkout Mahieddine, son fils Bilel et deux de ses frères, ainsi que l’ex-PDG de l’ETUSA, Abdelkader Belmiloud, d’anciens cadres de Mobilis, de l’ONOU, de l’Etusa et de l’Andi. Six personnes morales en lien avec les activités du principal suspect sont également accusées dans cette affaire.

Neuf ex-hauts responsables sont mis en cause également, parmi eux Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Tahkout est poursuivi pour blanchiment d’argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, incitation d’agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges.

Les anciens hauts responsables sont mis en cause, pour dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire à l’effet d’accorder d’indus privilèges en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêts avec violation des procédures en vigueur en matière de marchés publics basées sur les règles de la transparence, de la concurrence honnête et de l’objectivité, outre la conclusion de contrats, de marchés et d’avenants en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l’effet d’octroyer des avantages injustes à autrui.

Il est à rappeler que le tribunal avait déjà examiné des affaires liées à la corruption dans la filière montage automobile. Quatre concessionnaires ont comparu à la barre, trois ont été condamnés : Hassan Arbaoui, PDG de Global Group, Mohamed Baïri, patron du groupe IVAL, Ahmed Maâzouz, PDG de GM Trade, et Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac Algérie.

Neila Benrahal