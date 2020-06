Nouvelle-Zélande : Manifestation contre l’importation illégale du phosphate du Sahara occidental occupé

Le groupe a indiqué, dans un communiqué, repris par des médias néo-zélandais, que «plusieurs militants et partisans de la cause sahraouie ont bravé un matin glacial et hivernal pour bloquer l'entrée et exiger la fermeture de l'usine d'engrais Ravensdown à Dunedin, New Zélande, pour protester contre l'exploitation et l'importation illégales du phosphate du Sahara occidental occupé». «Le blocus a duré près de 5 heures et aucun camion d'engrais n'est entré ou n'a quitté l'usine pendant tout ce temps», a-t-on ajouté. Les manifestants, membres de l'«ONG Environmental Justice Otepoti», ont appelé «Ravensdown à mettre fin à son soutien à l'occupation marocaine du Sahara occidental», d'autant plus, soulignent-ils, qu'«une crise d'aide humanitaire s'intensifie dans les camps des réfugiés sahraouis, en raison de la pénurie d'aide affectée par la pandémie internationale de la Covid-19».