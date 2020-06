OIT : Le coronavirus provoque une crise de L’emploi sans précédent

La pandémie du coronavirus provoque une crise de l’emploi sans précédent, et la quasi-totalité des travailleurs et des entreprises est touchée par des mesures de confinement, a fait constater l’organisation internationale dans une nouvelle note publiée sur son site web. Selon le document de synthèse sur le monde du travail et le Covid-19, publiée par le Secrétaire général de l’ONU, la quasi-totalité des travailleurs dans le monde, soit 94 %, vit dans des pays qui ont mis en place, sous une forme ou une autre, des mesures de fermeture des lieux de travail en mai 2020. L’organisation onusienne prévoit des pertes massives d’heures de travail au deuxième trimestre 2020, équivalant à 305 millions d’emplois à temps plein, tandis que 38% de la main-d’œuvre — soit quelque 1,25 milliard de travailleurs — sont employés dans des secteurs à haut risque, a fait savoir le secrétaire général de l’ONU dans ce document. La note indique que les petites et moyennes entreprises — qui sont le moteur de l’économie mondiale — souffrent énormément et que beaucoup risquent de ne pas s’en remettre. La note d’orientation a indiqué que l’impact socio-économique de la pandémie touche particulièrement les personnes qui étaient déjà en situation précaire.