Novartis : l’étude sur l’hydroxychloroquine arrêtée

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé qu'il mettait fin à l'essai clinique avec l'hydroxychloroquine pour traiter des malades du Covid-19 en raison du manque de participants.

Le 20 avril, le groupe avait annoncé avoir conclu un accord avec l'agence américaine des médicaments, la Food and drug administration, pour procéder à des essais cliniques de phase III de l'hydroxychloroquine sur des malades du Covid-19 hospitalisés, qui visaient à évaluer l'utilisation de ce traitement auprès d'environ 440 malades sur une dizaine de sites aux USA. Le 15 juin, les autorités sanitaires américaines ont retiré l'autorisation d'utiliser, en urgence, la chloroquine et l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, un temps défendus par Donald Trump. Dans un communiqué, Novartis explique avoir pris «la décision de mettre fin à cet essai clinique en raison de graves difficultés de recrutement» de participants, rendant «impossible» la finalisation de l'étude. Le groupe précise qu'au cours de l'étude, «aucun problème de sécurité n'a été signalé», et qu'elle n'a pas permis «de tirer des conclusions sur l'efficacité» de l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus.