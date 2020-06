Musée de Sétif : Activités virtuelles pour enfants durant les vacances d’été

A ce propos, cette responsable a indiqué à l’APS que ce programme virtuel, qui sera lancé le 5 juillet prochain à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, s’étalera jusqu'à la fin du mois d'août prochain et comporte de nombreuses activités scientifiques et culturelles.

Elle a également précisé que le coup d’envoi se fera à travers une vidéo consacrée à l'histoire de la région de Sétif et aux ateliers pédagogiques du musée, en plus de travaux et de dessins réalisés par des enfants et postés sur Facebook.

La même responsable a ajouté que ce programme, placé sous le slogan «Le musée vous rend visite... une brise dans votre maison, le patrimoine culturel votre invité», consiste en des visites virtuelles des salles du musée et des expositions chronologiques des antiquités retraçant l'histoire de l'Algérie (région de Sétif) intitulées «Le chef-d'œuvre raconte».

Il y aura aussi, durant cette période estivale, une diffusion hebdomadaire de la revue électronique du musée, dont le premier numéro sera consacré à la présentation du Musée national de Sétif et ses activités les plus importantes.

Pour rappel, cette infrastructure a adopté le concept des activités virtuelles via Facebook depuis le début de l'épidémie de Covid-19, à travers la programmation d’une série de visites virtuelles du musée présentées par des conservateurs, un concours virtuel de «questions-réponses» afin de maintenir le lien avec le public, ainsi que des activités s’inscrivant dans le cadre du mois du patrimoine organisé sous le slogan «le patrimoine culturel à l’ère de la numérisation» et d’un programme spécial Ramadhan.