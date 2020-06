Poésie arabe contemporaine : Un désir inextinguible de liberté

La poésie occidentale lui révéla la fécondité de ces mots impurs, que la prosodie classique avait bannis.

Le poème moderne déchire le voile d’une grammaire puritaine, brouille les traces du sacré et dépose ses empreintes profanes. Pour la plupart écrits au «Je», il témoigne d’expériences marquantes, avec mélancolie, ironie ou sur un ton de révolte il raconte le déracinement, les difficultés de exil, le retour au pays natal… Le poème est une parole de notre temps. Ce nouveau courant poétique assume l’aventure de la modernité et donne vie et chair à un désir irrépressible de liberté. Le chef de file de la modernité à cette époque, l’un des premiers novateurs de cette poésie, est le Libanais Gibran Khalil Gibran, (1883-1931), homme de la renaissance ou «Nahdha arabe» qui s’est produite dans la société syro-libanaise-égyptienne au contact entre l’Orient et l’Occident. Cet écrivain a refusé les traditions littéraires et linguistiques, sociales et religieuses alors prédominantes en ce temps. Retenons de sa modernité un symbolisme débarrassé de l’éloquence littéraire, un univers appréhendé comme une évolution perpétuelle, une conception de la poésie en tant que vision nouvelle et une recherche durable de l’absolu. Gibran Khalil Gibran n’est pas un prophète de l’occidentalisme. C’est un homme de la montagne qui a ensuite émigré aux USA, où il a obtenu un grand succès avec son livre «Le Prophète» publié en 1923 ; cette œuvre combine les sources orientales et occidentales du mysticisme et présente sous une forme poétique des questions et des réponses sur les thèmes les plus divers posés à un sage qui s’apprête à quitter la ville où il habitait. C’est un poète d’inspiration romantique, spiritualiste qui doit beaucoup aux auteurs anglais comme William Blake.

Il a exercé une influence indéniable sur ses compatriotes. D’autres noms pourraient être cités car il y a eu tout un mouvement des Libanais d’Amérique. C’est ce qu’on a appelé «l’Ecole du Mahdjar». Des intellectuels qui ont été profondément impressionnés par le choc qu’ils ont subi par les paysages du Nouveau Monde. Sur le plan de la forme, ils se rattachent à un romantisme de type lamartinien, autrement dit descriptif et sentimental. A côté d’eux, une place doit être réservée à ce qu’on appelait le groupe Apollo en Egypte, durant les années trente. On en est dans une phase que l’on peut qualifier de protohistorique de la poésie arabe contemporaine. Il faut faire un bond jusqu’aux années d’après la Seconde Guerre mondiale pour arriver à parler d’un véritable renouvellement des habitudes des sociétés arabes attachées à des poètes classiques tels Ahmed Chawki, surnommé ‘’prince des poètes’’.

Une poétesse hors norme

Le coup de théâtre éclata en 1947, au moment où une poétesse irakienne, Nazik Al Mala’ika, (née en 1923) qui jusqu’ici est fidèle au mètre classique, a écrit ce qui peut être considéré comme le premier poème en versification libérée. Cela produisit l’effet d’une véritable révolution. La prosodie ancienne consubstantielle à la conception esthétique de la société arabe est abandonnée. On voit apparaître sous sa plume une nouvelle façon d’écrire. Un autre grand poète lui emboîte le pas. L’Irakien Badr Shaker Sayab, qui adopte un type de versification libérée. A partir de 1950, on observe un torrent de poésie de ce type qui déferle sur le monde arabe, non sans soulever beaucoup d’objections, et une évidente résistance. Désormais une poésie d’une forme de plus en plus renouvelée, devient le propre d’une élite et d’une avant-garde littéraire sociale et politique. Le poète libéré prend le dessus. On peut citer Badr Shaker Sayab, Ali Ahmed Saïd qui signe sous le pseudonyme d’Adonis, un pseudonyme assez révélateur d’un programme du courant dit de Tammouz. Le thème central de cette école est la mort, l’amertume, l’inquiétude suivie d’une renaissance. Ce sont des textes raffinés, denses et étoffés.

M. Bouraib