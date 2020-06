Chine : Pékin double sa capacité quotidienne de tests d’acide nucléique

La capacité quotidienne de test d'acide nucléique de Pékin, capitale chinoise, est passée de 100.000 à plus de 230.000 dans le cadre des efforts déployés pour contrôler la résurgence des cas de Covid-19 transmis localement, a déclaré, dimanche, Gao Xiaojun, porte-parole de la commission municipale de la santé.

Le nombre d'institutions désignées pour les tests d'acide nucléique dans la ville est passé de 98 à 124 au cours de la semaine dernière, a déclaré Gao Xiaojun lors d'une conférence de presse. Parmi les institutions figurent 20 centres de contrôle des maladies, 73 hôpitaux et 31 laboratoires médicaux, a-t-il précisé. Depuis le 13 juin, les personnes travaillant au marché de gros de Xinfadi, auquel sont liés la plupart des nouveaux cas, les résidents des communautés voisines et les gens qui se sont rendus à ce marché ont été organisés pour passer des tests d'acide nucléique.

La ville a également donné la priorité aux tests pour les employés des restaurants, des épiceries, des marchés de gros ainsi que des entreprises de livraison express et de livraison de nourriture, selon le gouvernement municipal.

Pekin a signalé plus de 200 cas de Covid-19 transmis localement depuis le 11 juin. Les Pékinois avaient repris une vie presque normale après deux mois sans contamination. Mais un rebond épidémique depuis la semaine dernière a entraîné le confinement de quartiers et le dépistage de dizaines de milliers d'habitants.

Le marché de gros de Xinfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de Pékin, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations. Le virus a notamment été découvert sur des planches à découper le saumon importé.