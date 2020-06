Grand angle : Premiers symptômes

Donald Trump et son équipe de campagne ont de quoi s’inquiéter. A cinq mois de l’élection du 3 novembre prochain, ils sont obligés de reconnaître que rien ne se déroule comme prévu. Alors qu’il a l’ambition de se faire réélire, le Président sortant n’est pas pour autant dans les meilleures conditions pour atteindre son objectif. Le premier meeting tenu depuis le coup d’arrêt de la campagne sur le terrain a donné la juste mesure des difficultés qui attendent le Président et son staff de campagne pour remporter ce second mandat pour lequel il «travaille» depuis son élection surprise en 2016. A Tulsa, la foule attendue n’était pas au rendez-vous. Et au lieu du million de personnes annoncé, ils étaient à peine 20 000. Pourtant, ce premier meeting a été organisé dans un bastion républicain. L’alerte n’est pas anodine, et ce, même si le candidat Trump et son équipe disposent de suffisamment de temps pour peaufiner leur stratégie d’ici le mois de novembre . «La route est encore longue jusqu’au scrutin et Trump a le temps de se relever», a estimé un analyste. Mais pour autant, le Président candidat sait que de nombreuses embûches sont sur son chemin. Et en ce mois de juin, le ciel est assombri par des nuages qui s’accumulent. Les révélations de son ex-conseiller à la sécurité dont les mémoires doivent paraître aujourd’hui mardi ne sont que le dernier coup dur auquel Trump doit faire face. Déjà aux prises avec trois crises sanitaire, économique et sociale, le Président se serait certainement passé de l’ouverture de cet autre front en pleine campagne, d’autant que son ex-conseiller met en doute ses capacités et ses compétences. Le Républicain n’est «pas apte à la fonction de Président», affirme John Bolton. Très critiqué pour sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 120 000 morts, le Président qui fait aussi face à l’explosion du taux de chômage et à la colère des Américains confrontés au racisme devra faire preuve d’ingéniosité pour convaincre du contraire. Une situation qui fait les affaires de son adversaire Joe Biden qui prend le large dans les sondages. Pour se rassurer, Donald Trump pourra toujours se dire que les sondages sont loin d’être fiables. Son élection en 2016 en est la preuve. Mais il reste aussi qu’il ne doit pas négliger le symptôme Tulsa et la question que ce premier meeting n’a pas manqué de susciter sur son pouvoir politique et ses chances de remporter un second mandat.

Nadia K.