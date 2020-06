Barrage sur le Nil : éviter la goutte d’eau…

Le Soudan a mis en garde, dimanche, contre une escalade dans la dispute sur la construction par l'Éthiopie d'un mégabarrage sur le Nil, source de vives tensions régionales entre l'Éthiopie, d’un côté, et l'Égypte et le Soudan, de l’autre, après l'échec des négociations en vue d'un accord sur le remplissage du réservoir et la mise en service du Grand barrage de la Renaissance (Gerd).

L’Éthiopie veut commencer le remplissage du réservoir en juillet, avec ou sans l'accord des deux autres pays. L'Egypte, qui considère ce projet comme une menace «existentielle», a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, évoquant l'attitude «non positive» de l'Ethiopie et son «insistance à vouloir remplir le barrage de manière unilatérale». «Nous ne voulons pas d'escalade. Les négociations sont la seule solution», a déclaré à la presse à Khartoum le ministre soudanais de l'Irrigation, Yasser Abbas. Pour lui, il est important d'obtenir un accord avant le début des opérations de remplissage. Le Soudan a le droit de le demander. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a assuré que son pays restait favorable à une solution politique : «Lorsque nous avons eu recours au Conseil de sécurité... cela découlait de notre volonté d'emprunter la voie diplomatique et politique jusqu'à la fin». A la demande de l'Egypte, la question de ce barrage controversé a été inscrite à l'agenda d'une réunion en visioconférence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe pour aujourd’hui. Si l'Ethiopie voit le barrage de 145 mètres de haut comme essentiel à son développement et son électrification, le Soudan et l'Egypte craignent qu'il ne restreigne leur accès à l'eau. Pour le ministre égyptien des AE, le Conseil de sécurité des Nations unies doit «assumer ses responsabilités». M. Sameh Shoukry à accusé dimanche, dans une interview à l'Associated Press, des responsables éthiopiens d'alimenter l'antagonisme entre les pays.

«La responsabilité du Conseil de sécurité est de faire face à une menace pertinente à la paix et à la sécurité internationales, et certainement les actions unilatérales de l'Éthiopie à cet égard constitueraient une telle menace», a déclaré M. Shoukry. Le diplomate égyptien a averti que le remplissage du réservoir sans accord violerait la déclaration de principes de 2015 régissant leurs pourparlers et exclurait un retour aux négociations. «Nous ne demandons aucune action coercitive de la part du Conseil de sécurité», a-t-il précisé. Dans une lettre de trois pages au Conseil, l'Égypte lui a demandé de rappeler l'Éthiopie à des pourparlers pour une «solution juste et équilibrée» et de l'exhorter à s'abstenir d'actes unilatéraux, avertissant que le remplissage du barrage sans accord «constitue un acte clair et représente un danger pour l'Égypte» avec des répercussions qui «menacent la paix et la sécurité internationales». Sans faire allusion directement à des actes de représailles le chef de la diplomatie égyptienne a tenue à préciser que si le Conseil de sécurité ne peut pas ramener l'Éthiopie dans les négociations et que le remplissage commence, «nous nous retrouverons dans une situation à laquelle nous devrons faire face», ajoutant : «Lorsque ce moment sera venu, nous serons très clairs sur les mesures que nous prendrons» ; privilégiant les voies diplomatiques, M. Shoukry a lancé un appel aux Etats-Unis et aux autres membres du Conseil de sécurité, ainsi qu’aux pays africains, à aider à parvenir à un accord qui «tienne compte des intérêts des trois pays». M. T.