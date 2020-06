Dans la lucarne : Zetchi prudent  

Notre football attend avec une grande impatience le retour à la normale pour poursuivre allègrement les matches restants à jouer. C'est vrai que rien n'est encore décidé, surtout que chacun essaie de tuer le vide. Des attitudes qui ne sont pas faites pour arranger les choses. Toujours est-il, certains restent malgré tout optimistes pour que tout se termine en dépit de toutes les résistances émanant de certaines parties. Les gens ont constaté que le premier responsable de la FAF avait brillé par son absence, laissant le champ libre à Medouar (LFP) et Behloul (membre du BF-FAF). Voilà qu'il sort de l'ombre et tente de parler de l'éventualité d'une mésentente entre la FAF et la MJS, surtout que ce dernier était contre tout changement que peut apporter la FAF sur les règlements ou le système de compétition. Finalement, il demeure l'existence d'immixtion de la part du MJS dans les affaires de la FAF; par ailleurs, il a profité de l'occasion pour affirmer qu'il ne veut pas briguer le deuxième mandat prévu en mars 2021, et voilà qui rassure certains et va accentuer les appétits des uns et des autres pour se porter candidats, du moment que la voie est libre, laissée par Zetchi puisqu'il avait confirmé. La reprise reste à l'appréciation des hautes autorités du pays.

Hamid Gharbi