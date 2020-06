FAF : L’hôtel des Fennecs à Sidi-Moussa sera réceptionné en septembre

L'hôtel des Fennecs, réservé à l'équipe nationale de football au niveau du Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), sera réceptionné «vers le mois de septembre prochain», a indiqué la Fédération algérienne de la discipline dimanche sur son site.

«Les travaux ont démarré il n'y a pas longtemps, mais ils ont bien avancé et l'hôtel devrait être réceptionné vers le mois de septembre prochain», a assuré la FAF, en précisant que le président Kheïreddine Zetchi avait effectué une visite d'inspection sur le chantier il y a environ une semaine pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.

Il a d’ailleurs saisi cette occasion pour demander aux ouvriers «d'accélérer la cadence»pour être sûr de finaliser le projet à la date convenue.

Ces travaux de rénovation et de réaménagement sont destinés à moderniser cet hôtel, au point d'en faire «une vraie résidence cinq étoiles» qui mettra le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles lors de leurs prochains regroupements à Alger. (APS)