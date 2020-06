Ligue 1 française : Belmadi convoité par des clubs du Top 5

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, dont le contrat court jusqu'en 2022, a reçu des offres de clubs du Top 5 de la Ligue 1 française de football, croit savoir le journaliste Jonatan MacHardy, consultant de RMC.

«Il (Belmadi) en a eu des offres en championnat français. Ça, je peux l'affirmer. Il a eu des offres de clubs du Top 5 français. Ça ne s’est pas fait pour des négociations», a révélé le consultant dans l’émission «After Foot». Belmadi (44 ans) s'était engagé avec la Fédération algérienne (FAF) en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer pour un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour sa première année sur le banc des «Verts», l'ancien capitaine de la sélection a réalisé l'exploit de mener l'équipe nationale à la victoire finale lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, disputée en Egypte. Tout en qualifiant Belmadi de «très bon entraîneur», Jonatan MacHardy estime qu’il peut exercer au plus haut niveau, répondant à Noureddine Bouachera, membre du comité directeur de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français. Bouachera a toujours dénoncé le manque de représentativité des entraîneurs d'origine maghrébine ou subsaharienne à des postes à responsabilité dans le football français en général et en Ligue-1 en particulier. La Ligue-1 française a été définitivement suspendue en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Top 5 du classement final de la saison 2019-2020 est composé, dans l'ordre, du Paris SG (champion), de l'Olympique Marseille, du Stade rennais, de Lille OSC et de l'OGC Nice.