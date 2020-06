Equipe nationale A’ : Bougherra nouveau sélectionneur

L'ancien défenseur international algérien Madjid Bougherra, a été désigné à la tête de la sélection nationale A', composée de joueurs locaux, a annoncé lundi la fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. «Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi et le Bureau fédéral, en concertation avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont désigné officiellement Madjid Bougherra en qualité d’entraîneur de l’équipe nationale des joueurs locaux», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Bougherra (37 ans) avait rejoint l'équipe nationale en 2004 alors qu'il relevait encore de la catégorie «espoirs», puis a progressivement grimpé les échelons, jusqu'à en devenir le capitaine. Le «Magic» a disputé, entre autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes d'Afrique des nations de 2010 et 2015.

Il a joué son dernier match officiel sous le maillot national lors de la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale, lors duquel l'Algérie s'est inclinée en quarts de finale contre la Côte d'Ivoire (3-1).

«L'ancien capitaine des Verts aura pour mission principale de préparer les échéances futures de cette sélection, notamment le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, réservé aux joueurs locaux, qu'abritera l’Algérie.

Il aura ainsi la possibilité de prospecter et de suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais également pour l’équipe A où il collaborera étroitement avec Djamel Belmadi», conclut la FAF.

Bougherra avait entamé sa carrière d'entraîneur en 2017 sur le banc de l'équipe réserve d'Al-Duhaïl (Qatar), avec lequel il avait remporté le titre à deux reprises. Sa dernière expérience remonte à 2019-2020 avec l'équipe première d'Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats arabes unis), avant d'être limogé en février dernier.