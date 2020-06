Compétitions de judo : Reprise en octobre

Le président de la Fédération algérienne de judo s'est réuni, dimanche, avec les membres de la Direction technique nationale, pour élaborer un protocole sanitaire en vue d'une éventuelle reprise des activités et présenter des propositions destinées à la tutelle pour la préparation et la prise en charge des athlètes de l'élite.

«Au cours de cette réunion avec la DTN, nous avons abordé la question de la préparation des athlètes de l'équipe nationale, notamment ceux qualifiés ou en phase de qualification aux jeux Olympiques de Tokyo ainsi que les judokas qui auront la tâche de défendre les couleurs nationales aux prochains championnats d'Afrique prévus en décembre prochain au Maroc, même si on est toujours en attente de la confirmation des organisateurs», a dit Rachid Laras.

«Ainsi, nous allons soumettre une proposition au ministère de la Jeunesse et des Sports pour que les athlètes de l'équipe nationale soient regroupés dans un centre de préparation dès la fin du confinement. Les athlètes seront dépistés avant leur entrée en stage et seront soumis à un protocole sanitaire strict afin qu'ils puissent se préparer en toute sérénité et sécurité. Après quatre mois d'arrêt, il est impératif de reprendre les entraînements en salle. L'entraînement individuel ne suffit pas pour préparer les échéances à venir», a déclaré Rachid Laras, précisant la nécessité des sparring-partners dans l'entraînement du judo qui reste un sport de contact.

A propos de la reprise de la compétition nationale, le premier responsable de la FAJ s'est montré plutôt sceptique, d'autant plus que la tutelle n'a rien encore avancé à ce sujet et à propos de la réouverture des infrastructures sportives. «Pour prendre une décision concernant un retour à la compétition nationale durant la période estivale, il faudra attendre les directives du ministre. Cependant, je peux d'ores et déjà dire qu'en ce qui concerne notre fédération, la reprise se fera à partir du mois d'octobre prochain. Il nous reste encore le championnat national par équipe toutes catégories cadets, le championnat individuel juniors et la coupe d'Algérie pour terminer le programme de la saison actuelle», dit-il.

«Un programme sera bientôt établi dans ce sens. Nous allons ainsi donner le temps aux différents clubs de se préparer et débuter directement par la compétition avant d'enchaîner avec le programme de la salle», a souligné le président de la fédération.

Redha M.