Oum El-Bouaghi : Le P/APC de Ksar Sbihi et son adjoint, suspendus de leurs fonctions

Le wali d’Oum El Bouaghi a suspendu, à titre conservatoire, le président de l'Assemblée populaire communale (P/APS) de Ksar Sbihi et son adjoint consécutivement aux poursuites judiciaires dont ils font l'objet et leur placement sous contrôle judiciaire, ont indiqué hier les services de la wilaya.

La décision du wali, Zinedine Tibourtine, intervient suite à «une notification de poursuite judiciaire» émanant du procureur général près la Cour de Oum El Bouaghi et conformément à l'article 43 du code communal, a précisé la même source.