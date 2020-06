Transports urbains à Sétif : Des voyageurs impatients

Apres le tramway qui a repris le service à travers un parcours de 15 km, c’est au tour des transports urbains de retrouver les itinéraires routiers, non sans susciter la satisfaction des habitants de la cité de Ain Fouara, mais provoquer aussi la colère de bien d’autres usagers qui ne réussissent pas toujours à trouver une place dans les bus compte tenu des dispositions préventives qui sont mises en œuvre et qui doivent patienter pour effectuer les déplacements.

Cette réalité est vécue au quotidien du côté de l’entreprise des transports urbains dont les agents vigilants sont contraints de s’armer de patience face à ces comportements peu courtois, voire inciviques de certains citoyens visiblement trop pressés de monter à bord des bus et qui n’hésitent pas à prendre à partie ces agents de l’ETUSA qui veillent à préserver la santé des clients en veillant scrupuleusement à la mise en œuvre des gestes barrières.

M. Fateh Zaid, directeur de l’entreprise accompagne les agents et veille à ce que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions et ne manque pas de déplorer de tels comportements.

«Nous aurions aimé que les gens soient plus coopératifs et comprennent que nous sommes dans une conjoncture particulière qui nécessite des solutions particulières pour le plus grand bien de tous. Je dois cependant souligner que nous disposons de l’entière disponibilité des services de police qui nous accompagnent et font que les choses se déroulent normalement», dit-il.



Pression sur la ligne 105



Le phénomène est préoccupant. «Les usagers ne comprennent pas que les bus de 101 places ne peuvent fonctionner qu’à 50% des capacités. Certains sont dans l’obligation d’emprunter ce moyen de transport pour rejoindre leur travail», relève notre interlocuteur.

Il estime cependant et en dépit de tout que la situation est gérée sans aucune faille en vue du strict respect des mesures de prévention quitte à ne pas marquer d’arrêt quand le bus est au maximum de sa capacité.

Bien plus que sur les deux autres lignes, c’est surtout la 105 qui va de la gare routière jusqu’à Ain Mouss et El Hidhab en passant par des cités populaires des 1014-Logements et Dallas que cette pression est ressentie. «Nous sommes contraints de ne pas marquer d’arrêt pour éviter tout contact», dit-il.



Strict respect des gestes barrières



Les 18 sur les 30 bus qui constituent la flotte de cette entreprise desservent les trois lignes. Rien au vu des dispositions prises ne semblent avoir été laissé au hasard pour l’application des mesures de prévention.

Marquage au sol à l’effet de mettre en œuvre les distanciations nécessaires avant l’accès au bus, obligation du port de masque, respect des emplacements matérialisés à l’intérieur du bus pour les places assises et debout, obligation de monter par la porte arrière et de descendre par celle du milieu, mise à disposition de solution hydro-alcoolique et désinfection du bus à chaque rotation ainsi que le lavage avec la mobilisation de tous les agents de contrôle sur le réseau pour sensibiliser les voyageurs, sont les actions majeures à être mises en œuvre à la satisfaction des voyageurs.

Pour Abdelkader qui emprunte de nouveau son moyen traditionnel de transport, «cette reprise est la bienvenue si chacun y mettait du sien pour préserver et pourquoi pas renforcer les moyens qui sont mise en place. Cela fait plus de trois mois que je suis contraint à faire des acrobaties pour rejoindre mon lieu de travail. Aujourd’hui, je le fais d’un trait. Tout cela pour vous dire que ce n’est qu’après qu’on perçoit la différence. Pour le reste, les agents de cette entreprise veillent au respect des gestes barrières. C’est tant mieux. Pourvu que ça continue !»

Razika qui revient de l’autre bout de la ville n’en est pas moins contente. «C’était aéré, j’ai eu droit à une place assisse et j’étais très contente de voir les contrôleurs exiger le port du masque de protection à la montée et à l’intérieur du bus. Je pense qu’il y avait aussi suffisamment d’espace entre nous pour éviter la contamination contre laquelle nous devons tous lutter en mettant en avant notre sens de la responsabilité. Bravo ! Il faut continuer, nous sommes sur le bon chemin», dit-elle.

F. Zoghbi