Port du masque à Béjaïa : Un geste oublié

Malgré tous les appels à la vigilance lancés en direction des citoyens par les responsables locaux et le corps médical qui reçoit quotidiennement des malades atteints de la Covid-19, une grande partie des citoyens ne portent pas le masque et ne respectent pas la distanciation sociale afin atténuer la propagation du virus. En l’absence d’une opération de contrôle rigoureuse des services du commerce et de sécurité, plusieurs commerçants et clients négligent totalement les mesures préventives et les conséquences néfastes qui peuvent surgir suite à leur comportement. La situation n’est pas maîtrisée et les services hospitaliers enregistrent encore des cas de maladie. Même dans l’enceinte de certaines institutions administratives, le port du masque n’est pas généralisé hormis auprès des agents de sécurité et des fonctionnaires chargés de l’accueil du public. Néanmoins, les bureaux de poste, les banques et certaines directions appliquent les mesures préventives et les gestes barrières. C’est loin d’être le cas aux marchés de fruits et légumes et sur les plages qui continuent d’accueillir chaque jour des baigneurs. L’entreprise des transports urbains a repris hier l’activité en assurant la navette de la gare routière vers les quartiers de la ville. Les transports privés des différentes communes desservant la gare routière ont refusé de reprendre du service suite aux instructions de limiter à 50% la capacité d’accueil et exigent de porter le taux à 80%.

M. Laouer