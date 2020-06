Augmentation des cas d’infection de coronavirus : Les mesures préventives peu respectées

Lors d’une déclaration accordée à la presse, le porte-parole du comité du suivi et d’évaluation de la pandémie Covid-19, le Dr Djamel Fourar, n’a pas écarté le recours à un reconfinement ciblé pour certaines wilayas, au vu de l’augmentation du nombre des cas, consécutivement au non-respect des gestes barrières.

Pour Farida, comptable dans une entreprise, un retour au confinement est prévisible compte tenu du fait que plusieurs citoyens ont baissé la garde et ne respectent plus les mesures de prévention en se précipitant en masse dans les commerces ou en adoptant des attitudes ne favorisant pas la préservation de leur santé.

«Le port du masque est obligatoire mais beaucoup de personnes ont du mal à appliquer cette règle», regrette-t-elle, ajoutant que les autorités et la société civile doivent travailler de concert pour rappeler à cette frange de la population que personne n’est à l’abri et que cela n’arrive pas qu’aux autres.

«Je crois que nul n’est à l’abri de la contamination. Ne soyons pas un vecteur de transmission de la maladie tant pour nos proches que pour toutes personnes que l’on rencontre», dit-elle. De son côté, Ilyes, commerçant, affirme comprendre et partager l’avis du Dr Fourar qui n’a pas exclu un reconfinement ciblé dans les régions qui enregistrent le plus grand nombre d’infection au coronavirus.

«Etant donné les chiffres annoncés ces deux derniers jours sont alarmants, je pense qu’il serait plus que judicieux d’envisager cette option pour la sécurité sanitaire de tous. Nous avons assisté malheureusement ces derniers temps à un relâchement inacceptable de la part d’une partie des citoyens qui ne semblent toujours pas mesurer la gravité de la situation sanitaire», déplore-t-il en assurant que c’est par la mobilisation que la maladie pourra être circonscrite. Lotfi, étudiant, considère que contrairement à certains pays, l’Algérie a réussi à contenir la maladie ce qui ne doit pas laisser place à une démobilisation, voire à un relâchement des citoyens auquel cas, tous les acquis engrangés ces dernières semaines seront réduits à néant. «Je peux comprendre qu’à la longue, les citoyens ont du mal à maintenir la vigilance, cependant aujourd’hui plus qu’hier, il faut redoubler de vigilance et respecter les mesures barrières pour stopper la propagation de la maladie», estime-t-il, en appuyant les décisions des pouvoirs publics visant à renforcer les mesures à même de freiner la propagation de la pandémie.

Sami Kaidi